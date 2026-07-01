БАРСЕЛОНСКИЕ СТОЛКНОВЕНИЯ 1937

Вооруженный конфликт, вызванный обострением социально-политических противоречий в республике в период Гражданской войны в Испании 1936—1939 .

В результате углубления Испанской революции 1931—1939 промышленность Каталонии оказалась под контролем производственных коллективов и профсоюзов , прежде всего Национальной конфедерации труда (НКТ) . Развитие этой синдикалист­cкой экономики поддерживали НКТ и ПОУМ (Рабочая партия марксистского объединения). За укрепление государственной власти и государственного контроля над промышленностью выступали каталонские националисты во главе с президентом Женералитата (самоуправления) Каталонии Л. Компанисом и Объединенная социалистическая партия Каталонии (ОСПК), контролирующая в Каталонии Всеобщий союз труда (ВСТ). Левые партии и проф­союзы формировали собственную вооруженную милицию .

В правительство Каталонии (правительство Женералитата) входили представители каталонских националистов, НКТ, ВСТ, ОСПК.

В первой половине 1937 между НКТ и ПОУМ с одной стороны, каталонскими националистами, ОСПК и ВСТ — с другой нарастали противоречия из-за отношения к экономиче­ским преобразованиям, организации вооруженных сил, конструкции власти. Стороны обвиняли друг друга в насилии. Коммунисты из ОСПК обвиняли ПОУМ в «троцкизме» .

Гражданские гвардейцы, руководимые коммунистом, генеральным комиссаром охраны порядка Р. Саласом, попытались захватить телефонную станцию, контролируемую НКТ. Эта акция не была согласована с правительством. Она привела к перестрелке и вызвала возмущение рабочих НКТ, которые объявили забастовку, построили баррикады и блокировали объекты националистов и ОСПК. На стороне НКТ выступила ПОУМ. Между антифашистами развернулись военные действия, которые, несмотря на перемирия, продолжались до начала мая.

Во время боев были арестованы, а затем убиты итальянские анархисты К. Бернери и Ф. Барбиери, известные своими выступлениями против сталинизма. Радикальная группа «Друзья Дуррути» выступила за то, чтобы НКТ и ПОУМ захватили всю полноту власти, но НКТ отказалась от этого, чтобы не вести гражданскую войну внутри республики. При посредничестве министров-анархистов Ф. Монтсени и Х. Гарсиа Оливера, прибывших из Валенсии, удалось добиться прекращения огня и исключения из правительства виновников нападения на станцию, спровоцировавшего столкновения.

7 мая в Барселону вошли правительственные войска, контролировавшиеся правыми социалистами и коммунистами. После прибытия войск более 300 анархо-синдикалистов и членов ПОУМ было арестовано. Их обвинили в организации мятежа. Б. с. привели к падению 13—15 мая правительства Ф. Ларго Кабальеро и вытеснению НКТ из системы власти.

Каталонская автономия была урезана. Новое правительство Х. Негрина взяло курс на свертывание производственной демократии и огосударствление промышленности.

Автор статьи: А. В. Шубин.

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