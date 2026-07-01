БАРРЮЭЛЬ Огюстен

Французский публицист .

Родился в дворянской семье. Окончил коллеж в Турноне, в 1756 вступил в Орден иезуитов . Преподавал грамматику в иезуитском коллеже в Тулузе до изгнания иезуитов из Франции (1764), после чего эмигрировал в Польшу, затем — во владения австрийских Габсбургов . Изучал теологию в Чехии, преподавал в Моравии. Став гувернером в аристократической семье, совершил с воспитанником путешествие в Италию, затем находился в Авиньоне до полного запрета папой Ордена иезуитов (1773). Принял сан аббата и в 1774 вернулся во Францию. В 1774—1777 жил в замке Шомон в качестве воспитателя детей принца Саксонского.

В 1774—1784 Б. сотрудничал с «Литературным ежегодником», где резко критиковал философию Просвещения . В 1781 развил эту критику в «Письмах провинциального философа», получивших широкий резонанс и неоднократно переиздававшихся. В 1788—1792 практически в одиночку издавал «Газету духовенства». В 1789 выпустил памфлет «Истинный патриот, или Рассуждение о подлинных причинах нынешней революции», где утверждал, что революция является Божьей карой для Франции за неправедный образ жизни, прежде всего духовенства .

В ряде произведений резко осудил гражданское устройство Церкви во Франции. После падения монархии (1792; смотрите Великая французская революция ) Б. эмигрировал в Англию, где нашел прибежище у Э. Бёрка . В 1794 выпустил в Лондоне «Историю духовенства во время Французской революции»: не отказываясь от идеи революции как «Божьей кары», он выдвинул также тезис о революции как следствии «заговора» философов.

В 1796—1797 опубликовал «Мемуары по истории якобинизма», доказывая, что причиной революции стал «тройной заговор» философов, франкмасонов и баварских иллюминатов с целью уничтожить Церковь, монархию и, в конце концов, общество. Книга имела большой международный резонанс и была переведена практически на все европейские языки.

После переворота 18 брюмера Б. призвал французское духовенство подчиниться законам своей страны, если они не противоречат морали и религии. В 1802 он вернулся во Францию и стал каноником ​собора Парижской Богоматери . В сочинении «О папе и религиозных правах» (1803) поддер­жал конкордат 1801. Во время конфликта папы с Наполеоном Бонапартом Б. выступил в поддержку первого, из-за чего в 1811 был арестован.

После восстановления Ордена иезуитов (1814) вновь стал его членом. В XIX—XX вв. предложенная Б. теория масонского «заговора» как причины Французской революции активно использовалась консервативными идеологами Франции. Хотя современная историография отвергла эту концепцию как необоснованную, «Мемуары по истории якобинизма» доныне считаются ценным источником по истории социокультурной среды века Просвещения, благодаря широкому кругу использованных Б. аутентичных документов.

Сочинения:

Mémoires pour servir à l’histoire du jacobinisme. 2 V. Paris, 2005.

Автор статьи: А. В. Чудинов.

© Российская Историческая Энциклопедия