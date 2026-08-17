БАРРУШ Жоан де

Португальский историк.

Побочный сын коррежедора Алентежу Лопу де Барруш. Воспитывался при дворе инфанта Жоана. По восшествии Жоана III на трон стал комендантом крепости Сан-Жорже в Мине (Гвинея). В 1525 назначен казначеем по делам португальских заморских владений Индии, Мины и Сеуты. В 1533—1567 был управляющим короны Домов Гвинеи и Индии. В 1535 получил от Жоана III значительные земельные владения в Мараньяне, близ устья р. Амазонки. В январе 1568 ушел в отставку, получив ранг фидалгу, пенсию и другие пожалования от короля Себастьяна .

В историю португальской культуры Б. вошел как гуманист энциклопедического склада. Его рыцарский роман «Хроника императора Кларимунду» о легендарном предке португальских королей пользовался большой популярностью и многократно переиздавался (1522, 1555, 1601, 1742, 1791, 1843). Диалог «Товар духовный» (1532) провозглашал необходимость защиты чистоты христианской веры и содержал элементы конструктивной критики католицизма , близкой к позиции Эразма Роттердамского ; был внесен в Индекс запрещенных книг (1581).

Главное историческое произведение Б. «Декады» было написано по желанию короля Мануэла I . Б. предполагал составить историко-географическую энциклопедию с описанием всех открытых португальцами земель. По замыслу, «Декады» как апология исторической миссии португальской нации должны были рассказать о ее деяниях во всех частях света, но в авторской редакции вышли лишь 4 Декады по 10 книг каждая, посвященные Азии.

После появления первой Декады в 1552 Б. было дано поручение написать хронику царствования Мануэла I, оставшееся неосуществленным. «Декады» включают сведения этнографического характера, португальские географические открытия даны в контексте общей истории и географии Земли. Б. построил свое повествование в форме сухого изложения фактов, перемежаемого риторическими фрагментами. «Декады» основаны на большом количестве документальных источников.

Б. одним из первых в Европе отошел от европоцентризма в освещении истории и первым попытался учитывать в своих сочинениях восточные источники.

Сочинения:

Crónica do Imperador Clarimundo / Pref. e notas M. Braga. 3 v. Lisboa, 1953;

O Diálogo de João de Barros com dois filhos seus sobre preceitos morais... Lisboa, 1540;

Grammática da língua portuguesa. Olyssipone, 1540;

As Décadas. Pt. 1—3. Lisboa, 1552—1563;

Pt. 4. Madrid, 1615.

Автор статьи: А. П. Черных.

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