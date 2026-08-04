БАРРЬОС Хусто Руфино

Государ­ственный и политический деятель Гватемалы .

В 1871—1873 — главнокомандующий армией. В 1873—1885 — президент Гватемалы. Установив режим диктатуры и подавляя любую оппозицию , Б. вместе с тем способствовал экономическому развитию страны. Добился значительного ослабления влияния Церкви и подчинил ее государственному контролю.

Б. стремился к объединению центральноамериканских стран в конфедерацию . Однако эти планы встретили сопротивление и привели к войне с Сальвадором . В первом же бою Б. потерпел поражение и был убит.

Автор статьи: Е. А. Доброва.

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