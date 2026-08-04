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БАРРОС АРАНА Диего
Чилийский историк и политический деятель.
Ректор Национального института (1863), депутат Конгресса от либеральной партии (1867—1873), ректор Чилийского университета (1893—1897). В 1878 как чилийский посол в Аргентине подписал соглашение об отказе Чили от претензий на Патагонию.
Б. — основатель классической школы историографии, автор многочисленных работ по истории Чили. С 1881 выходила его 16-томная «Всеобщая история Чили», которую он закончил лишь спустя 20 лет.
Автор статьи: А. А. Щелчков.
© Российская Историческая Энциклопедия
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