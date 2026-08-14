БАРРО Одилон
Французский государственный и политический деятель, адвокат.
Сын члена Конвента. Во время Июльской революции 1830 был секретарем муниципальной комиссии, заседавшей в Ратуше. До февраля 1831 занимал должность префекта департамента Сена. В 1830—1840-х возглавлял левую династическую группировку в палате депутатов. Инициатор Банкетной кампании в 1847—1848 (смотрите Банкетная кампания во Франции) в поддержку избирательной реформы. С декабря 1848 по октябрь 1849 — глава первого кабинета в президентство Луи Наполеона Бонапарта (см. Наполеон III).
После отставки присоединился к орлеанистской оппозиции в Законодательном собрании. В ходе государственного переворота 2 декабря 1851, осуществленного Луи Бонапартом, подвергся аресту и временному заключению в тюрьму. В дальнейшем активной политической роли не играл. В 1872—1873 был председателем Государственного совета.
Сочинения:
Mémoires posthumes. 4 V. Paris, 1875—1876.
Автор статьи: Е. В. Киселева.
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