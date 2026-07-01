БАРРЕРА ‒ ПРИНЕТТИ соглашение 1902

Секретное соглашение, заключенное между французским послом в Италии К. Баррером и итальянским министром иностранных дел Дж. Принетти путем обмена официальными письмами 1—2 ноября 1902.

Соглашение гарантировало взаимный нейтралитет обеих стран в случае, если одна из них станет объектом неспровоцированного нападения извне или силой обстоятельств будет вынуждена объявить третьей стороне войну. Соглашению предшествовал обмен нотами между Францией и Италией о согласии с притязаниями на захват колониальных территорий на севере Африки.

Франция признавала Триполитанию и Киренаику сферой итальянских интересов, Италия соглашалась, что Марокко — сфера французских устремлений. В целом подписание соглашения свидетельствовало о кризисе Тройственного союза, что подтвердили события Первой мировой войны.

Автор статьи: Е. Ю. Сергеев.

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