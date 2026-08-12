БАРРЬЕНТОС ОРТУНЬО Рене

Боливийский военный и политический деятель.

До революции 1952 был военным — членом Национально-революционного движения (МНР). Затем возглавлял различные военные институты, активно работал над восстановлением армии. В 1957 возглавлял «гражданскую миссию» армии, укрепив союз военных и крестьянских лидеров (так называемые «военно-кресть­янские пакты»).

В 1960—1964 — глава боливийских военно-воздушных сил. В 1964 стал вице-президентом от партии МНР. В ноябре 1964 возглавил переворот, свергнув президента В. Пас Эстенссоро. В период с 1964 по 1966 управлял страной совместно с сопрезидентом Хунты генералом А. Овандо.

В 1966 был избран президентом Боливии. Проводил репрессивную антирабочую политику с опорой на крестьянское ополчение и армию. Лично отдал приказ о казни Э. Че Гевары после его пленения в 1967. Погиб в авиакатастрофе.

Автор статьи: А. А. Щелчков.

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