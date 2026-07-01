БАРРЕДА Габино

Мексиканский философ, педагог, физик, профессор медицины, один из самых последовательных сторонников взглядов О. Конта и Г. Спенсера, основоположник позитивизма в Мексике .

Изучал юрис­пруденцию в Колледже Св. Илдефонса в Мехико. Участвовал в Американо-мексиканской войне 1846—1848. С 1847 по 1851 учился в Париже, где посещал лекции Конта. Организовал в Мексике Общество сторонников позитивизма, став его первым руководителем. Противник Католической церкви , Б. выступал за развитие концепции просвещения необразованных народных масс. Б. был приглашен Б. Хуаресом в либеральное правительство, где ему поручили проведение реформы системы образования .

Он стал одним из авторов проекта закона 1867, провоз­гласившего обязательное и бесплатное начальное обучение. В 1868 Б. открыл Национальную подготовительную школу при Национальном автономном университете в Мехико , где ввел систему образования, основанную на позитивистских принципах. Похоронен в Ротонде знаменитых людей в Мехико.

Сочинения:

De la educación moral. México, 1863;

Oración cívica. México, 1867;

Opósculos, discusiones y discursos. México, 1877.

Автор статьи: И. В. Селиванова.

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