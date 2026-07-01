БАРРАС Поль Франсуа Жан Никола

Французский политический деятель.

Из семьи родовитого дворянства . С 16 лет находился на военной службе, сражался с англичанами в Индии. В 1781 участвовал в походе эскадры адмирала П. Сюфрена к берегам Вост. и Южн. Африки. В 1786 уволился из армии в чине лейтенанта. После начала Французской революции XVIII в. избран у себя на родине в местную администрацию, принимал участие в захвате Ниццы. С сентября 1792 — депутат Конвента , голосовал за казнь Людовика XVI . В 1793 находился в командировках в юго-западные департаменты, организовывал там рекрутские наборы, руководил репрессиями после подавления восстания в Марселе.

Принимал активное участие во взятии Тулона, где поддерживал и продвигал молодого Наполеона Бонапарта. Б. не участвовал в подготовке заговора против М. Робеспьера, но в самом перевороте 9 термидора сыграл важную роль, командуя войсками Конвента. К осени 1794 Б. набрал политический вес. 5 ноября 1794 и 1 сентября 1795 избирался в Комитет общей безопасности, в феврале 1795 стал председателем Конвента. Политические противники обвиняли его в коррупции и присвоении казенных денег.

Имея военный опыт, Б. руководил подавлением восстаний парижан в прериале III года и вандемьере IV года Республики (1—2 апреля и 4 октября 1795). В 1795 назначен бригадным, затем дивизионным генералом. Депутат Совета пятисот (1795), единственный из членов Директории , входивший в нее на протяжении всего ее существования (1795—1799). Стремясь удержаться у власти, поддерживал попеременно и республиканцев, и роялистов. Один из главных организаторов переворота 18 фрюктидора (1797), помешавшего реставрации монархии.

Б. называли «королем Директории». После переворота 18 брюмера (1799) Б. отстранен от власти. В 1801 выслан из Парижа, жил под надзором полиции в Брюсселе. В 1805 получил разрешение вернуться во Францию, но в 1810 выслан в Рим. В 1814 вернулся во Францию, участия в политике больше не принимал.

Сочинения:

Mémoires de Barras. 4 v. Publiés par G. Duruy. Paris, 1895—1896.

Автор статьи: Д. Ю. Бовыкин.

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