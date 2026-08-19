БАРРАКПУРСКОЕ ВОССТАНИЕ 1824

Одно из первых выступлений индийских солдат (сипаев) против англий­ских колонизаторов .

В Барракпур­ском военном городке ( Бенгальское президентство ) вспыхнул бунт 26-го, 47-го и 62-го туземных пехотных полков Бенгальской армии под руководством солдата Бинды Тивари, когда полки получили приказ плыть в Бирму (см. Мьянма ) для участия в англо-бирманской войне. Солдаты были недовольны, так как они должны были отправляться в путь за свой счет, к тому же морское путешествие было запретным для высших каст индусов, к которым принадлежало большинство восставших.

Мятежники открыли огонь по английским офицерам , захватили городок, но два дня спустя он был окружен английскими частями, которые взяли Барракпур штурмом и перебили восставших. Бинда Тивари был повешен; солдатам запретили кремировать его останки. Впоследствии солдаты барракпурского гарнизона построили в его память храм, сохранившийся и поныне.

Автор статьи: Е. Ю. Ванина.

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