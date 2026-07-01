БАРРАГАНИЯ

Семейный союз, не скрепленный браком.

Существовал в странах Пиренейского п-ова в Средние века и раннее Новое время . Имеет много сходных черт с римским институтом конкубината, что отчасти объясняется генетической связью. Б. регулировалась в целом ряде местных сводов правовых норм (фуэро Куэнки, Саморы и др.), а также в Семи Партидах.

В отношения Б. могли вступать холостой мужчина и незамужняя женщина не моложе 12 лет, не связанные близким родством. Важным считались длительность и стабильность союза. Дети, родившиеся в Б., являлись законными, хотя их доля в наследстве должна была быть меньше доли детей, рожденных в браке.

Уменьшение числа таких союзов связано с реализацией на практике установлений Тридентского собора, в соответствии с которыми законным мог считаться только церковный брак, заключенный по правилам и при свидетелях, все остальные формы союза объявлялись грехом и карались отлучением от Церкви. Церковные каноны были подкреплены королевским указом Филиппа II 1564.

Автор статьи: Г. А. Попова.

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