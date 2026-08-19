БАРОНЫ КНОП

В российской истории XIX – начала XX в. сохранились сведения о баронском роде Кнопов.

Родоначальником семейства предпринимателей и торговцев считается Иоганн Людвиг Кноп . Родился он в 1821 г. в г. Бремен. Трудовую деятельность начал в английской компании «Де Джерси». Когда К. исполнилось восемнадцать лет, он был направлен в Москву как представитель фирмы. Здесь он торговал английскими паровыми машинами и станками. Предпринимательская деятельность позволила К. сколотить состояние и приобрести акции многих российских предприятий. К 1850-м гг. К. числился купцом 1-й гильдии. Приняв российское подданство, в 1852 г. К. организовал в Москве торговую компанию, затем – мануфактуры по изготовлению тканей из хлопка. Владел Кренгольмской мануфактурой, Измайловской хлопчатобумажной прядильно-ткацкой фабрикой. Успехи в развитии легкой промышленности были высоко оценены, и в 1877 г. К. стал бароном. Умер 16 августа 1894 г. в Бремене. Супруга – Луиза. Дети: Федор, Андрей.

Семейное дело Кнопов после смерти Иоганна недолгое время находилось в руках его родственника Рудольфа Прове. Но затем было передано сыновьям Иоганна.

О сыне Иоганна Федоре Львовиче известно немного. Родился он в 1848 г. В 1879 г. вошел в правления многих текстильных фабрик, которые финансировались концерном Кнопа-Прове. С 1885 г. исполнял обязанности выборного биржевого общества. Умер в 1931 г.

Сын Иоганна Андрей Львович родился в 1855 г. в Москве. Получил диплом юриста в университете Бремена. Прошел стажировку на текстильных предприятиях Германии, Великобритании и США. В 1881 г. последовало возвращение К. в Москву. С 1894 г. Федор, Андрей, родные Р. Прове и Р.Р. Ферстер начали управлять торговым домом «Л. Кноп» и его предприятиями. В 1901 г. Андрей Львович возглавил Товарищество Кренгольмской мануфактуры, Товарищество ситценабивных мануфактур «Эмиль Циндель», торговый дом «Л. Кноп». Специализировался на производстве хлопка и продаже оборудования для заводов.

В 1907 г. К. занялся организацией картеля производителей хлопчатобумажной ткани, которые работали в Москве. В 1912 г. вошел в правление таких объединений, как Московский частный коммерческий банк и Потеляховское торгово-промышленное товарищество. Совместно с другими в 1913 г. создал Общество фабрикантов хлопчатобумажной промышленности. В 1914 г. К. и Н.А. Второв стали организаторами Товарищества на паях, которое занималось торговлей мануфактурой. В 1915 г. К. провел реорганизацию торгового дома «Л. Кноп» в «Волокно». В 1917 г. организовал всероссийское общество, в которое вошли производители хлопка и торговцы хлопком.

Во время первой русской революции создал Торгово-промышленную партию. Входил в партию «Союз 17 октября». После октября 1917 г. отбыл в Эстонию, затем – в Германию.