БАРОНИО Чезаре (Бароний Цезарь)

Деятель Католической церкви , историк, кардинал (1596).

Причислен к лику досточтимых (1745). Ученик и последователь св. Филиппо Нери, монах- ораторианец , генеральный настоятель Конгрегации с 1595. Б. — автор ряда сочинений, в том числе «Церковных анналов», самого значительного исторического произведения Контрреформации . В 1558 Б. получил от римского папы через Ф. Нери указание подготовить исторический труд, способный противостоять протестантским Магдебургским Центуриям.

Работа Б. над первым томом продолжалась около 30 лет. Автор сочетал полемику в защиту Католической церкви с беспристрастным анализом источников; ввел в научный оборот много новых текстов, главным образом — из хранилищ Ватиканской библиотеки, которую возглавлял с 1597. Первым в официальной историографии привлекал археологические и другие неписьменные источники. Б. категорически отверг принятую большинством историков Возрождения стилистическую правку латинских источников в пользу буквального цитирования. Отвергал ряд традиционных для церковной историографии того времени тезисов, основанных на подложных документах (например, Константинов дар ).

Свой труд Б. довел до 1198. Его сочинение легло в основу официальной католической версии истории Церкви и было высоко оценено даже историками-протестантами. После смерти Б. издание было продолжено, но научный уровень подготовленных им первых 12 томов так и не был достигнут. «Анналы» Б. переиздавались более 20 раз. Еще при его жизни вышли переводы на ряд европейских языков. Польский перевод Петра Скарги (1603) активно использовался и российскими богословами. С конца XVII в. выдержки из «Анналов» получили хождение среди старообрядцев-беспоповцев в России. В 1719 по инициативе Святейшего Синода был выпущен сокращенный русский перевод «Анналов».

Сочинения:

Annales Ecclesiastici. 12 V. Roma, 1588—1607;

Деяния церковные и гражданские от Р. Х. до XIII столетия. М., 1719, М., 1913—1915.

Автор статьи: И. Е. Андронов..

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