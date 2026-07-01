БАРОХА Пио

Испанский писатель, прозаик, представитель «Поколения 1898 года» , член Испанской королевской Академии (с 1935).

Получил медицинское образование, однако отказался от врачебной практики, предпочтя литературу . В 1900 был опубликован первый сборник его рассказов «Унылые жизни» («Vidas sombrías»), который получил большую известность и одобрение М. де Унамуно. За свою жизнь Б. создал несколько десятков произведений (рассказы, романы, воспоминания, эссе и т. д.); некоторые из них объединены в трилогии, тетралогии и циклы.

На его творчество повлияли идеи А. Шопенгауэра и Ф. Ницше . Для произведений Б. характерны пессимизм, документализм, психологизм, интерес и внимание к народной жизни и повседневности. Главный герой романов Б. зачастую пытается бороться с обществом, но в итоге проигрывает.

Автор статьи: И. Ю. Медников.

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