БАРОХА Пио
Испанский писатель, прозаик, представитель «Поколения 1898 года», член Испанской королевской Академии (с 1935).
Получил медицинское образование, однако отказался от врачебной практики, предпочтя литературу. В 1900 был опубликован первый сборник его рассказов «Унылые жизни» («Vidas sombrías»), который получил большую известность и одобрение М. де Унамуно. За свою жизнь Б. создал несколько десятков произведений (рассказы, романы, воспоминания, эссе и т. д.); некоторые из них объединены в трилогии, тетралогии и циклы.
На его творчество повлияли идеи А. Шопенгауэра и Ф. Ницше. Для произведений Б. характерны пессимизм, документализм, психологизм, интерес и внимание к народной жизни и повседневности. Главный герой романов Б. зачастую пытается бороться с обществом, но в итоге проигрывает.
Автор статьи: И. Ю. Медников.
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