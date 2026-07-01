БАРОДА

Город в Западной Индии, в современном штате Гуджарат .

Письменная история началась в IX в. Входил в раджпутские княжества Чаулукъев и Соланки, Делийского султаната , Гуджаратского султаната и империи Великих Моголов . С 1721 — столица одноименного княжества в составе Маратхской конфедераци и под управлением династии Гаеквадов, сохранившей власть и в колониальный период.

Расцвет княжества связан с именем махараджи Саяджи Рао Гаеквада III (1863—1939), талантливого реформатора и просветителя, основателя названных его именем университета и Института востоковедения — одного из крупнейших в Индии хранилищ рукописей.

Автор статьи: Е. Ю. Ванина.

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