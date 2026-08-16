БАРМИН Алексей Вадимович

Родился в 1967 г. Окончил исторический факультет МГУ в 1989 г.

Кандидатская диссертация : "Греко-латинская полемика XI-XII вв. и культурное отчуждение между Запдом и Востоком христианского мира".

Работает старшим научным сотрудником Центра истории Византии и восточно-христианской культуры ИВИ РАН .

Область интересов : История Византии, средневековой Церкви, взимоотношений между Церк вями греческой и латинской традиций.

Сочинения: Полемика и схизма. История греко-латинских споров XI – XII вв. М., 2005;

Кто написал «Другой свод против латинян»?// Византийский ременник. Т. 60. М., 2001;

«Слово об опресноках» Иоанна Клавдиопольского// Византийские очерки. М., 2001;

Крестоносцы в Константинополе. М., 2006.

Бармин А.В. Полемика и схизма. История греко-латинских споров IX-XII веков / М.: Институт философии, теологии и истории Святого Фомы, 2007. – 648 с