БАРКАЛ

Археологический памятник Куша (Древний Судан).

Гора ок. 100 м высотой на плато Джебель Баркал (ниже IV порога Нила, у совр. с. Карейма в 325 км к северо-западу от Хартума), у подножия которой обнаружены 13 храмов, три дворца и две группы пирамид царей Напатского царства. Следы поселения отсут­ствуют. Б. впервые упомянут на так называемой «Б. стеле» фараона Тутмоса III (XV в. до н. э.) как мест­ное святилище с тем же, что и Карнак , названием («Престол обеих Земель»).

Строительная деятельность в Б. началась с эпохи египетского завоевания Древнего Судана в XVI—XIII вв. до н. э. и замерла к XI в. до н. э. С образованием независимого Кушитского царства (ок. VIII в. до н. э.) святилище в Б., располагавшееся близ его ранней столицы Нáпаты, возродилось.

Были построены новые храмы (Мут, Хатхор), дворцы; один из двух храмов Амона стал культовым центром Куша и местом интронизации его царей. Пострадавшее от пожаров (предположительно при вторжениях в Куш фараона Псамметиха II ок. 593 до н. э. и Петрония , римского префекта Египта, в 24 до н. э.), святилище в Б. несколько раз перестраивалось.

Несмотря на перенос политической столицы в Мероэ (VI в. до н. э.), Б. сохранял значение до первых столетий новой эры.

Автор статьи: А. К. Виноградов.

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