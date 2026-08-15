БАРЬЕРНЫЙ ДОГОВОР 1715

Соглашение между Австрией , Великобританией и Республикой Соединенных провинций Нидерландов о праве Соединенных провинций держать гарнизоны в ряде городов и укрепленных пунктов в Австрийских Нидерландах (совр. Бельгия).

8 крепостей, где размещались гарнизоны Республики (Дендермонд, Верн, Варнетон, Ипр, Менен, Турн, Намюр и форт Кнокке на р. Изер), образовывали так называемый барьер для защиты Соединенных провинций от возможного нападения Франции . Расходы на содержание гарнизонов в размере 500 тыс. флоринов выделялись из казны южнонидерландских провинций.

С началом Четвертой англо-голландской войны (1780—1784) император Иосиф II в 1781 в одностороннем порядке денонсировал «Б. д.». Воинский контингент крепостей был отправлен в Соединенные провинции. Позже часть крепостей была разрушена, а некоторые при содействии Франции переданы Австрии.

Автор статьи: Г. А. Шатохина-Мордвинцева.

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