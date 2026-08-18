БАРЕНЦ ВИЛЛЕМ

Ранние годы

Точная дата рождения Виллема Баренца не установлена и относится примерно к 1550 г. Место рождения – остров Терсхеллинг (Нидерланды).

Отец – рыбак Барент. У Виллема не было фамилии, только отчество «Баренц», которое дословно означает «сын Барента». Лишь в 2011 г. исследователь Л. Коойманс на основании путевых дневников В. Баренца установил его полные фамилию, имя и отчество – Виллем Баренц ван дер Схеллинг.

Уже будучи взрослым, В. Баренц перебрался в Амстердам и стал его гражданином. Здесь он прошел обучение в школе навигации и картографии, получив профессию составителя географических карт. Вместе с руководителем школы П. Планциусом побывал в Испании и Италии, подготовил атлас Средиземного моря и получил диплом штурмана.

Всемирная известность пришла к В. Баренцу благодаря участию в арктических экспедициях.

Первая экспедиция

В 1594 г. В. Баренц принял участие в первой арктической экспедиции. Цель экспедиции – поиск Северо-Восточного прохода в Азию. Финансирование плавания осуществляли государство и богатые торговцы, заинтересованные в поиске новых торговых путей.

Выйдя из Амстердама, экспедиция 29 июня достигла Ледяного мыса, а 31 июля – группы небольших островов около северной оконечности Новой Земли, получивших название Оранских. Однако у крайней северной точки архипелага В. Баренц столкнулся с непроходимыми льдами и был вынужден повернуть на юг. Достиг пролива Костин Шар, затем – залива Св. Лаврентия, где экспедиция обнаружила следы пребывания русских. В. Баренцу удалось обследовать около 300 км побережья Новой Земли. 15 августа четыре корабля – участника экспедиции, разделившиеся у Скандинавского полуострова, соединились у острова Долгий и отправились домой.

Вторая экспедиция

Вторая экспедиция, которая состоялась в 1595 г., насчитывала уже семь кораблей. Цель – пройти между побережьем Сибири и островом Вайгач через пролив Югорский Шар. Однако планам не суждено было сбыться. У входа в пролив экспедиция встретила многометровый лед, участники экспедиции начали болеть. Отряд повернул назад. Тем не менее, В. Баренц смог изучить остров Вайгач, на котором были обнаружены 400 языческих идолов.

Третья экспедиция

Неудачи, которые преследовали первые две экспедиции, привели к тому, что нидерландское правительство отказалось от финансирования подобных рискованных компаний, объявив в то же время о выплате крупного вознаграждения первому прошедшему северным путем на восток.

В итоге в 1596 г. на средства амстердамских купцов была снаряжена еще одна экспедиция в составе двух кораблей. В. Баренц был штурманом. 10 мая отряд вышел из Амстердама. 12 июня 1596 г. экспедиция оказалась возле острова, названного Медвежьим. Спустя неделю, они открыли земли Шпицбергена.

Обогнув Новую Землю, экспедиция вышла в Карское море. Однако здесь отряд натолкнулся на льды и устроил зимовку на берегу. Это была первая в истории Арктики зимовка.

Окончив зимовку, 14 июня 1597 г. экспедиция попыталась пробиться на шлюпках к берегу Кольского полуострова. Плавание оказалось успешным, но не для В. Баренца, который умер во время перехода 20 июня 1597 г. Его похоронили его на Новой Земле. Остальные участники экспедиции в Коле смогли сесть на корабль Я.К. Рейпа и 1 ноября 1597 г. прибыли в Амстердам.

Экспедиция 1596 – 1597 гг. завершила попытки нидерландцев найти Северо-восточный проход. За время третьей экспедиции В. Баренц снял западный и северный берега Новой Земли и составил первую достоверную карту архипелага, а также выполнил промеры глубин по курсу корабля. Были проведены наблюдения за погодой, ставшие первыми и единственными метеорологическими наблюдениями в Арктике за многие столетия.