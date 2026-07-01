БАРДЫГИН НИКИФОР МИХАЙЛОВИЧ

Фабрикант, купец 1-й гильдии. Меценат. Егорьевский городской голова (1872-1901).

Никифор Михайлович Бардыгин родился 4 марта 1835 года в семье крестьян в деревне Корниловской Егорьевского уезда Рязанской губернии. Родители - Михаил Федорович и Гликерия Александровна. Младшие братья и сестры: Анастасия, Мария, Акулина, Ольга, Иван. Брат Иван умер в возрасте 11 лет, сестра Мария вышла замуж за предпринимателя Ивана Любомилова, остальные сестры ушли в монастырь.

Никифор с детства был любознателен, энергичен и предприимчив. Грамоте выучился у вековушки «Пашихи», ходившей читать Псалтирь над покойниками и жившей в Солдатской слободе. Затем занимался с соборным дьячком Дмитрием Лебедевым. Этим и ограничивалось его образование, ни в каких учебных заведениях он не учился. Однако у него была склонность к самообразованию.

Никифор Михайлович был женат дважды. Первая жена, Авдотья Феофилактовна умерла в 1871 году, не перенеся смерти старшего сына от холеры. Никифор обрел утешение в браке с второй женой, Марией Владимировной Макарьевой.

Начинал Бардыгин мелким булочником, но со временем сумел не только стать крупным и известным фабрикантом, но основать целую династию промышленников. Преуспел он не только в сфере промышленности: с 1872-го по 1901 год занимал пост городского головы Егорьевска. На этой должности Бардыгин стремился содействовать повышению благоустройства и благополучия города. Именно при нем (в 1877 году) в Егорьевске построили городской водопровод.

В 1859 году Н.М. Бардыгин основал мануфактуру с ткацким производством и красильню для пряжи. В 1880 году создал фабрику, оснащенную ткацкими станками из Великобритании. Фирма его процветала и славилась высоким качеством продукции. Именно тогда вошел в моду молескин, который отлично окрашивался на фабрике Бардыгина в черный цвет. Он отличался прочностью и яркостью.

Никифор Михайлович, в отличие от многих тогдашних фабрикантов, стремился продавать произведенную на его фабриках продукцию непосредственно розничным торговцам, а не посредникам и скупщикам. Для достижения этой цели он открыл собственные торговые отделы в разных городах - Москве, Харькове, Ромнах, Ростове-на-Дону, Томске и Петропавловске. Стоит отметить, что в этом своем стремлении он был одним из первых. Очень скоро его примеру последовали и другие крупные предприниматели.

Никифор Михайлович пользовался уважением на фабриках. Его рабочие не бастовали. Бардыгин сам разрешал возникавшие конфликты, следил за повышением оплаты труда, материальным положением рабочих и служащих.

Пользовался он и расположением и доверием общества. Поэтому, когда Бардыгина избрали городским головой, на него возлагались большие надежды, и он стремился их оправдать. Тогда Егорьевск находился в тяжелом положении - сильнейший пожар 1868 года фактически уничтожил две трети города. Бардыгин энергично взялся за его восстановление.

С учетом огромных потерь, понесенных в результате пожара, было необходимо заново спланировать город и начать его возведение с учетом новых требований. Именно при Бардыгине город был восстановлен и благоустроен: появились библиотека, клуб, общественный сад, пожарная команда, водопровод, телеграф, восстановлены казначейство, банк, две типографии, три фотоателье, книжные лавки. На улицах города загорелись газовые фонари.

Также были отремонтированы Георгиевский (Красный) и Успенский (Белый) соборы. Кроме того, после ряда совершенных покушений на императора Александра II была построена часовня во имя Александра Невского. Активное участие в этом деле приняли купцы, инициатива принадлежала Н.М. Бардыгину. В 1874 году началось строительство одноименного собора (в том числе на личные средства Никифора Михайловича).

Активно шло строительство прочих необходимых учреждений - каменных домов, фабричных, школьных зданий. При этом основывалось строительство на проектах известных московских архитекторов (А.С. Каминский, И.Т. Барютин).

Дело Никифора Бардыгина продолжил его сын Михаил, возглавивший фирму после смерти первого в 1901 году. В 1907 году в память об отце Михаил Бардыгин учредил (на личные средства) в Егорьевске механико-электротехническое училище, рассчитанное на 400 человек.

Общественный деятель и публицист С.Ф. Шарапов писал о Н.М. Бардыгине: “Секрет оригинальности и своеобразного обаяния, окружавшего Н.М. Бардыгина, заключался в том, что это был человек из народа, необычайно гармонично соединявший в себе подлинную русскую национальную основу и народное мировоззрение с серьезным просвещением и широкими государственными взглядами”.