БАРДЫ советские

В СССР исполнители песен под гитару, часто соб­ственного сочинения (авторская песня).

Бардовское движение возникло в студенческой и туристической среде в 1950-х. Полулегальные концерты и распространение магнитофонных записей песен получили широкое распространение в конце 1950-х — начале 1990-х. В 1959 прошел первый фестиваль самодеятельной песни, организованный студентами Московского энергетического института . Фестиваль стал ежегодным.

В 1966 возник Московский клуб самодеятельной песни (КСП), затем КСП возникли в десятках городов СССР. Авторская песня обычно не подвергалась цензуре и потому была более свободной и критичной, чем песни официально признанных исполнителей. В бардовской среде выделились романтическое и сатирическое течения, но четкой грани между ними не было.

Массовую популярность приобрели песни В. Высоцкого , Б. Окуджавы , Ю. Визбора, С. и Т. Никитиных, А. Галича, Ю. Кима и др. Некоторые их песни попадали в советские фильмы и телепередачи.

Проводились как легальные, так и нелегальные бардов­ские концерты. Менее известные исполнители участвовали в движении КСП, проводивших свои слеты, а в 1969—1980 — ежегодный общесоюзный Грушинский фестиваль с количеством участников до 100 тыс. чел. В некоторых регионах СССР КСП сформировали организационную структуру, которую не контролировали партийные и государственные органы.

Группы, организованные в «кусты», проводили закрытые концерты в лесу, где исполнялись песни и композиции в том числе с острой критикой ситуации в СССР. Всего в мероприятиях КСП участвовало до 2 млн чел.

Последний всплеск бардовского движения произошел во время Перестройки , в 1986 был возобновлен Грушинский фестиваль.

Автор статьи: А. В. Шубин.

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