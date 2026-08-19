БАРДОВСКИЙ Петр Васильевич

Российский революционер (псевдонимы Мильковский и Ёж).

Из дворян . Окончил юридический факультет Петербургского университета (1868). Служил мировым судьей в Плоцке (до 1880), коронным мировым судьей 1-го участка Варшавы (1880—1884). Поддерживал контакты с «Народной волей», а в 1882—1884 сблизился с членами польской революционной партии «Пролетариат».

Автор единственной опубликованной статьи в газете «Пролетариат» и рукописной прокламации к русскому офицерству в Польше. Вместе с женой Н. М. Поль превратил свою квартиру в склад нелегальной литературы, типографских принадлежностей, документов и кассы партии. Там же проходили собрания ее руководителей и встречи с членами «Народной воли».

В 1884 арестован, в числе 29 обвиняемых предан военно-окружному суду. Повешен.

Автор статьи: С. И. Лиман.

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