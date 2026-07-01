БАРДОВСКИЙ Григорий Васильевич

Российский адвокат , присяжный поверенный при Петербургском окружном суде.

Из дворян. Окончил Петербургский университет. Защитник на политических процессах 1870-х: В. М. Дьякова, В. Г. Герасимова и др. (1875), по делу о Казанской демонстрации (защищал «землевольца» А. С. Емельянова), на «процессе 50-ти» (1877), «процессе 193-х» (1877—1878), процессе по делу революционного кружка И. М. Ковальского (1878).

Помогал революционерам информацией и материально. Арестован в июле 1879 по подозрению в укрывательстве революционерки О. С. Любатович. Находясь в Доме предварительного заключения в Петербурге, сошел с ума. Освобожден в октябре 1879, родственникам было разрешено выбрать для него местожительство при сохранении полицейского надзора. Похоронен на Смоленском кладбище Петербурга.

Автор статьи: А. А. Вершинин.

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