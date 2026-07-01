БАРДИЯ

Младший сын Кира Великого и Кассанданы, брат Камбиза II.

При Кире — сатрап Мидии и Армянского нагорья или северо-восточных провинций ( Парфии , Бактрии , Хорасмии и Кармании. В марте 522 до н. э., пока Камбиз II был в Египте , человек, объявивший себя Б. (и признанный таковым персами) захватил трон в Персии. Поспешивший вернуться Камбиз по пути умер (либо погиб).

Новый царь, правивший около 7 месяцев, был убит знатными персидскими заговорщиками под началом Дария I , который и занял престол в сентябре 522. Известно несколько версий этих событий.

Согласно официальной версии Дария I, свергнутый царь был самозванец-маг (жрец) Гаумата, а настоящего Б. тайно убил Камбиз II еще до похода на Египет (что осталось неизвестно персам); после же захвата власти Гауматой персы, знавшие Б., не могли спутать его с самозванцем, но молчали об этом из страха.

По другому варианту той же версии, Б., бывший с Камбизом в Египте, был отослан братом в Персию, а потом тайно убит по его приказу, после чего некий маг выдал себя за Б. благодаря внешнему сходству. По позднейшему придворному варианту версии Дария I, Камбиз сам подменил убитого магом, внешне неотличимым от Б. (так что даже мать Б. принимала его за сына), и тот под именем Б. захватил власть.

Другая продариевская версия отражена у Эсхила, где устами Дария заявлено, что Мардос (т. е. Б.) был позором для страны и трона, потому и убит доблестными заговорщиками.

Таким образом, даже сторонники Дария признавали его предшественника то внешне неотличимым от Б., то истинным Б., что не позволяет однозначно считать его самозванцем.

Автор статьи: А. А. Немировский.

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