БАРДИНА Софья Илларионовна

Российская революционерка, народница .

Дворянка , из семьи частного пристава. В 1871—1873 училась на медицинском факультете Цюрих­ского университета, где создала женский революционный студенческий кружок «Фричи» (среди членов была В. Н. Фигнер ). Работала в типографии журнала «Вперед!» П. Л. Лаврова. С 1874 жила в России, работала под именем Анны Зайцевой на фабрике в Москве, вела пропаганду среди рабочих.

Арестована по доносу в 1875, проходила по «процессу 50-ти» (1877), осуждена на 9 лет каторги. На суде произнесла знаменитую речь, назвав себя «мирной пропагандист­кой». Приговор заменен ссылкой в Сибирь. В декабре 1880 бежала из г. Ишим (Тобольская губ.), выехала за границу. Застрелилась в Женеве из-за тяжелой болезни.

Автор статьи: Д. К. Стукал.

© Российская Историческая Энциклопедия