БАРБЮС Анри

Французский писатель и общественный деятель.

Родился в семье литератора. Окончил литературный факультет Сорбонны. Во время Первой мировой войны ушел на фронт добровольцем. Известность к Б. пришла благодаря антивоенному роману «Огонь» (1916). Автор сборников новелл «Происшествия» и «Правдивые истории» (1928). Приветствовал Октябрьскую революцию 1917 в России .

В 1919 опубликована книга «Свет из бездны», в 1920 — сборник статей «Слова бойца», содержащие призыв к свержению капиталистического строя. С 1923 — член компартии. Б. несколько раз приезжал в СССР . В 1927 участвовал в Конгрессе друзей Советского Союза в ­Москве.

Б. был учредителем международного антивоенного объединения деятелей культуры «Кларте» (1919). В 1919—1924 совместно с Р. Ролланом редактировал одноименный журнал. В 1930 вышла книга «Россия», в которой Б. приветствовал строительство социализма.

Автор биографии И. В. Сталина . Лауреат престижной французской Гонкуровской премии. Б. умер во время поездки в СССР, похоронен в Париже.

Автор статьи: Д. К. Кнорре.

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