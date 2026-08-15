БАРБАРОССЕ Хайр ад-Дину

Брат А. Барбароссы .

Первоначально гончар, затем корсар и компаньон Аруджа с 1510. В 1518 после гибели брата был избран султаном Алжира .

Вынужденный обратиться за помощью к Османской империи , стал первым бейлербеем Алжира. В борьбе с испанцами, Зайянидами , Хафсидами и мятежными кабилами в 1519—1525 сумел одержать победу и вернуть себе ранее утраченный контроль над страной. В 1529 взял штурмом испанскую крепость Пеньон на острове столицы Алжира и, засыпав пролив, включил остров в комплекс укреплений города, ставшего неприступной цитаделью и символом морского могущества османов.

Создал структуру управления с беями во главе бейликов и каидами во главе округов. C 1533 Б. — капудан-паша (главком) флота Османской империи с сохранением поста бейлербея Алжира.

В 1534 завоевал Тунис. Совершил семь рейдов во главе османской эскадры к берегам Испании, откуда вывез 70 тыс. морисков. В сражении при Превезе в 1538 уничтожил испано-венецианский флот, установив господство османов на западе Средиземноморья.

Считался главным врагом Испании и самым авторитетным «гази» (участник «священной войны») Магриба и Османской империи.

Автор статьи: Р. Г. Ланда.

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