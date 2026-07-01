БАРБАРОССА Арудж

Турецкий пират .

Старший сын принявшего ислам грека (или славянина) из Македонии Якуба и христианки — гречанки Каталины. Став моряком, вскоре примкнул к пиратам, попал в плен к рыцарям-иоаннитам и некоторое время был у них гребцом на галерах. Выкупленный из плена, вступил в ряды «гази» (участников «священной войны») и отправился в Магриб, где быстро завоевал авторитет среди мусульман, успешно нападая на христианские корабли и помогая перевезти в Африку тысячи морисков в 1504—1510.

У берегов Туниса Б. встретился с братом Хайр ад-Дином (см . Барбаросса Хайр ад-Дин ) и вместе с ним организовал широкомасштабную войну на море против начавшейся испанской экспансии в Магриб . Пятую долю (хумс) добычи братья выплачивали тунисскому султану, за что получили право базироваться в столичной гавани. Под их управление был передан остров Джерба, ставший главной базой операций их 12 боевых галер и 1 тыс. воинов.

В 1511—1518 Арудж, игравший всегда главную роль по сравнению с братом, упорно отвоевывал прибрежные города Алжира — Джиджелли (ныне Жижель), Беджайю, при неудачном штурме которой в 1512 Б. потерял руку, наконец — г. Алжир в 1516. Разгромив высланные против него испанские вой­ска, Б. завоевал и запад страны (кроме Орана), а в Тлемсене в 1517 низложил династию Зайянидов и казнил 78 ее эмиров. Но в 1518 Б. под напором испанцев покинул Тлемсен и в ходе отступления был убит. Его голова и окровавленный кафтан были отправлены в Испанию.

Его смерть вызвала скорбь мусульман Алжира, видевших в нем освободителя от «неверных» и благочестивого защитника бедняков, часто бесплатно раздававшего им захваченные у испанцев продоволь­ствие, оружие и другие товары.

Автор статьи: Р. Г. Ланда.

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