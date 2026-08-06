БАРБАДОС

Остров в Карибском море (площадь 431 кв. км.).

С 30 ноября 1966 — государство в составе Британского содружества . Его освоение Англией началось в 1624—1625, когда возвращавшийся из Пернамбуку на родину моряк Д. Пауэлл, обнаружив, что Б. необитаем, провозгласил остров владением английского короля. Вскоре на Б. устремился поток переселенцев из Англии. В 1628 их было 1400, в 1636 — 6 тыс., в 1643 — 37 тыс. чел.

Большинство населения составляли разорившиеся крестьяне , законтрактованные состоятельными англичанами перед отъездом за океан и превращенными фактически в рабов. Они разводили табак, хлопок, индиго, перец, цитрусовые, животных, затем сахарный тростник. Эксперименты с посадкой на Б. сахарного тростника убедили метрополию в рентабельности и торгово-экономической перспективности этого товара. На Б. завозились и чернокожие рабы.

В 1930-е развернулась борьба между аристократией и демократическими слоями, интересы которых выражала Барбадосская лейбористская партия (с 1938 — Барбадосская прогрессивная лига во главе с Г. Адамсом). В 1942 был понижен избирательный ценз в существующее с 1639 Законодательное собрание, право голоса получили женщины. В 1958 Адамс возглавил правительство. В 1958—1962 Б. вошел в Вест-Индскую федерацию, выступавшую за независимость. В 1961 правительство возглавил лидер Демократической лейбористкой партии Э. Барроу, вышедший из Лиги.

Форма правления после обретения независимости — конституционная монархия. Глава государства — королева Великобритании , представленная генерал-губернатором .

Население (2006) 279 тыс. чел. Плотность населения 647 чел. на кв. км. Этнический состав: местные чернокожие 87,1 %, мулаты 6 %, британские экспатрианты 4,3 %, белые американцы 1,2 %, индопакистанцы 1,1 %, другие 0,3 %. Модернизации экономики способствовала Ломейская конвенция (1975) между Европей­ским экономическим союзом (ЕЭС) и бывшими колониями европейских государств, получившими в результате осуществления конвенции возможность экспортировать на рынки ЕЭС без количественных ограничений и взимания пошлин свыше 90 % своих товаров.

Важным стимулом для диверсификации экономики стали льготные кредиты, получаемые от Великобритании и Карибского банка развития. Б. осуществляет поставку на мировые рынки высокотехнологических изделий в виде электронных компонентов. В середине 1980-х доля электронных компонентов в экспорте страны составила 57 %. В последующие годы иностранные компании, доминировавшие в этой сфере, из-за невозможности расширять производство вследствие малой площади острова, стали выводить предприятия в другие страны. Это привело к концентрации производства лишь на небольших предприятиях, принадлежавших национальному капиталу, и как следствие — его резкому падению.

Например, в 1999 стоимость электронных компонентов, произведенных в Б., составила 32,8 млн барбадосских долл., в то время как в 1984 она равнялась 339,5 млн долл. С 1990-х новыми сферами экономики стали туризм и офшорный бизнес, включая регистрацию судов под своим флагом. Эти формы деятельности находятся вне полного контроля Б., что ведет к уязвимости его экономической стабильности.

Автор статьи: Е. А. Ларин.

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