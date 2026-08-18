БАРАТОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

Из дворян Терского казачьего войска, православный. Окончил Владикавказское реальное училище. 1.9.1882 поступил во 2-е военное Константиновское училище. 5.9.1884 окончил училище по 1-му разряду с занесением имени на мраморную доску и поступил в старший класс Николаевского инженерного училища. 7.8.1885 окончил училище по 1-му разряду и произведен в хорунжие (старшинство с 12.8.1883) с назначением в 1-й Сунженско-Владикавказский полк Терского казачьего войска. 31.12.1885 произведен в сотники. 8.10.1887 произведен в подъесаулы. 8.10.1888 поступил в Николаевскую академию Генерального штаба. 21.5.1891 произведен в есаулы за отличные успехи в науках. 25.5.1891 окончил академию по 1 разряду, причислен к Генеральному штабу и назначен на службу в Одесский военный округ. 26.11.1891 переведен в Генеральный штаб с назначением старшим адъютантом штаба 13-й пехотной дивизии и переименованием в капитаны. 18.4.1892 назначен обер-офицером для особых поручений при командующем войсками Кавказского военного округа. С 12.9.1893 по 31.10.1894 прикомандирован к 45-му драгунскому Северскому полку для цензового командования эскадроном. 18.07.1895 отчислен от должности обер-офицера для особых поручений при командующем войсками Кавказского военного округа с прикомандированием к Ставропольскому казачьему юнкерскому училищу для преподавания военных наук. 24.3.1896 произведен в подполковники. 11.9.1897 назначен штаб-офицером при управлении 1-й Кавказской резервной бригады (с 26.5.1899 – 65-я пехотная резервная бригада). С 8.4.1900 по 6.11.1900 прикомандирован к 27-му драгунскому Киевскому полку для ознакомления с общими требованиями управления и ведения хозяйства. 7.8.1900 произведен в полковники за отличие по службе. 29.3.1901 назначен командиром 1-го Сунженско-Владикавказского полка Терского казачьего войска. Участник русско-японской войны 1904–1905 гг. С 13.8.1905 по 17.3.1906 и. д. начальника штаба Сводного кавалерийского корпуса. 18.5.1906 произведен в генерал-майоры за боевые отличия. 1.7.1907 назначен начальником штаба 2-го Кавказского армейского корпуса. 26.11.1912 произведен в генерал-лейтенанты с назначением начальником 1-й Кавказской казачьей дивизии. Участник Первой мировой войны. С 6.1.1915 по 7.2.1915 вр. командующий войсками Саракамышского отряда. 28.4.1916 назначен командиром 1-го Кавказского кавалерийского корпуса. 28.4.1917 назначен командиром 5-го Кавказского армейского корпуса. 7.6.1917 назначен командиром Кавказского кавалерийского корпуса. 8.9.1917 произведен в генералы от кавалерии за боевые отличия. В годы Гражданской войны участвовал в Белом движении. В 1918 г. назначен представителем главнокомандующего Добровольческой армии в Закавказье. 13.9.1919 тяжело ранен в результате покушения (ампутирована нога). В марте 1920 г. назначен министром иностранных дел Южнорусского правительства. Эмигрировал в Королевство сербов, хорватов и словенцев (Югославия). Член Общества офицеров Генерального штаба. Затем переехал во Францию. В 1930 г. избран председателем Союза русских военных инвалидов. С февраля 1930 г. – редактор газеты «Русский инвалид».

Жена: дочь генерала от инфантерии Вера Николаевна (урожденная Грессер) (?–18/19.1970, Си-Клифф, США). Дети: Николай (род. 9.3.1903), Алексей (15.10.1904–31.12.1972, Вашингтон), Павел (3.1.1906–4/5.2.1981, Нью-Иорк), Иосиф (род. 21.9.1907), Георгий (род. 19.12.1908).