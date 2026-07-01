БАРАТАЕВ (Бараташвили) Михаил Петрович

Российский историк, археолог, основоположник грузинской нумизматики .

Князь, действительный статский советник (1838). Отставной штабс-ротмистр, симбирский губернский предводитель дворянства в 1820—1835. Основал масонскую ложу «Ключ к добродетели». С 1835 служил в Министерстве внутренних дел , с 1839 — в Министерстве финансов . С июня 1839 — начальник закавказского таможенного округа.

Собрал коллекцию грузинских, армянских, греческих, римских, араб­ских и других монет. Выйдя в отставку в 1844, издал на русском, французском и грузинском языках описание своей коллекции: «Нумизматические факты грузинского царства» (1844). Член общества «Орден русских рыцарей», почетный вольный член Петербургской академии художеств .

Автор статьи: Л. А. Цыганова.

© Российская Историческая Энциклопедия