БАРАНТ Амабль-Гийом-Проспер Брюжьер

Французский историк и государственный деятель, барон .

Окончил Политехническую школу (1798). С 1800 на государственной службе. В 1806 — аудитор Госсовета . Выполнял миссии в Мадриде, Данциге, Варшаве. В 1807 стал супрефектом Брессюира. Помогал маркизе Ларошжаклен в подготовке мемуаров о восстании в Вандее. В 1809 стал префектом Вандеи. В 1810 анонимно опубликовал сочинение «Картина французской литературы ХVIII в.», имевшее большой успех. В 1813 назначен префектом Внутренней Луары.

После возвращения Наполеона I с о. Эльба ушел в отставку и пытался организовать роялистское сопротивление в западных департаментах. При Второй Реставрации (1815) — государственный советник, генеральный секретарь министерства внутренних дел и генеральный директор по косвенным налогам. В 1815 — член Палаты депутатов, а после введения возрастного ценза — представитель правительства в Палате.

С 1819 — член Палаты пэров, один из лидеров партии «Доктринеров». После падения кабинета Э. Деказа (1820) лишен поста государственного советника.

Продолжая парламентскую деятельность в рядах либеральной оппозиции , написал ряд историче­ских сочинений, где показывал нацию главным субъектом истории: «О коммунах и аристократии» (1821), «История герцогов Бургундских дома Валуа» (1824—1826), предисловие к которой стало манифестом романтиче­ской школы в историографии , и др. С 1828 — член Французской Академии наук. Приветствовал установление Июльской монархии (1830). Был послом в Пьемонте (1830—1835) и в России (1835—1840). После революции 1848 оставил государственную службу и занялся историческими исследованиями, создав труды «История Национального конвента» (1851—1853), «История Директории» (1855), «История Жанны д’Арк» (1859) и др.

Сочинения:

Histoire des ducs de Bourgogne de la maison de Valois, 1364—1477. Paris, 1824;

Notes sur la Russie 1835—1840. Paris, 1972;

Souvenirs du baron de Barante. Paris, 1890—1901. 8 v.

Автор статьи: А. В. Гладышев.

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