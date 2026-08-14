БАРАНОВ ПЁТР ПЕТРОВИЧ (ПИТЕР ПАУЛЬ АЛЕКСАНДЕР, фон)

Из дворян Эстляндской губернии, лютеранин. 16.6.1861 окончил Пажеский корпус и произведен в корнеты с назначением в лейб-гвардии Уланский полк. Участник подавления польского мятежа 1863 г. 30.8.1865 произведен в поручики. 17.4.1870 произведен в штабс-ротмистры. 30.8.1874 произведен в ротмистры. 24.2.1876 назначен командующим 4-м эскадроном. 16.3.1876 утвержден командиром 4-го эскадрона. Участник русско-турецкой войны 1877–1878 гг. 19.11.1879 отчислен от командования 4-м эскадроном. 30.8.1880 произведен в полковники. 20.10.1880 назначен командующим запасным эскадроном лейб-гвардии Уланского полка. 4.11.1880 утвержден командиром запасного эскадрона. 29.8.1883 назначен начальником кадра № 2 гвардейского кавалерийского запаса. 28.6.1890 назначен командиром 3-го драгунского Сумского полка. 15.4.1891 произведен в генерал-майоры за отличие по службе с назначением командиром лейб-гвардии Уланского полка (с 13.11.1894 – лейб-гвардии Уланский Ее Величества полк). 6.3.1897 назначен командиром 1-й бригады 2-й гвардейской кавалерийской дивизии. 1.2.1898 назначен управляющим Двором великого князя Михаила Николаевича. 1.1.1900 произведен в генерал-лейтенанты за отличие по службе. 31.1.1902 именным высочайшим указом Правительствующему Сенату назначен гофмейстером Двора великого князя Михаила Николаевича (объявлено Высочайшим приказом от 10.2.1902). 2.11.1907 избран членом Государственного совета от Астраханского съезда землевладельцев. Член Союза 17 октября (партии октябристов). 12.6.1909 выбыл из Государственного совета по истечении срока полномочий. 3.1.1910 назначен генерал-адъютантом его императорского величества (в связи с упразднением двора скончавшегося великого князя Михаила Николаевича). 18.4.1910 произведен в генералы от кавалерии за отличие по службе. Участник Первой мировой войны. 29.10.1914 командирован в 9-ю армию для раздачи Георгиевских крестов от имени императора. Возглавлял комиссию по расследованию действий генерала П.К. фон Раннекампфа (2.1–4.6.1915) и комиссию по расследованию деятельности генерала П.Г. Курлова в Прибалтийском крае (7.10–21.12.1915). 11.8.1916 командирован в лазареты Северного фронта для раздачи Георгиевских медалей от имени императора наиболее пострадавшим нижним чинам. Во время Февральской революции 1917 г. подвергся нападению солдат и был ими избит. 8.6.1917 уволен со службы по болезни с мундиром и пенсией. После декабря 1917 г. эмигрировал в Эстонию. Скончался в Ревеле. Погребен на Александро-Невском кладбище в Ревеле.

Жена: Ольга Валериановна (урожденная Бибикова, в 1-м браке Борщева) (1845–22.8.1933, Ревель). Дети: Ольга (в замужестве Зиновьева) (1.2.1883–23.6.1972, Франция), Петр (7.7.1885–9.5.1973, США), ротмистр Кавалергардского полка.