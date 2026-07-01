БАРАНОВ Алексей Владимирович

Родился 08.06.1976, г. Саратов. Окончил Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского (1998).

Кандидатская диссертация : "Колонизация Вост. Капа в первой половине XIX века: взаимодействие цивилизаций и адаптация амакоса" (Саратовский госуниверситет, 2001).

Работает доцентом кафедры истории нового и новейшего времени Института истории и международных отношений Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского

Учитель : Парфенова И.Д.

Область интересов : История нового и новейшего времени стран Азии и Юж. Африки.

Сочинения: «Пограничные войны» в Юж. Африке как проявление столкновения европейской и африканской цивилизаций (1820е–1840е годы) // Новая и новейшая история. Саратов, 2000. Вып. 19;

Проблема адаптации и трансформации общества амакоса в ходе контакта с Капской колонией в первой половине XIX века // Восток–Запад: проблемы взаимодействия и трансляции культур. Саратов, 2001;

Миссионеры в Юж. Африке: альтернативный подход к «цивилизации» африканцев в первой половине XIX в. и его провал // Клио. СПб., 2003;

Колониальная политика английских властей Капской колонии в первой половине XIX века: точка зрения миссионерских организаций // Африка в контексте глобальных межд. Отношений: Тезисы докладов III Всероссийской конференции молодых ученых и аспирантов. Саратов, 2004;

Миссионеры в Юж. Африке: альтернативный подход к "цивилизации" африканцев в первой половине XIX века // Африканистика молодых. М., 2004.

Баранов А.В. Аятолла Али Хаменеи о причинах «исламского пробуждения» на арабском Востоке // Новая и новейшая история. Межвузовский сборник научных трудов. Вып. 24 / Под. ред. Н. C. Креленко. Саратов, 2014, С. 101-107.

Баранов А.В. Концепция «исламского пробуждения» аятоллы Али Хаменеи // История и историческая память. Межвузовский сборник научных трудов. Вып. 9 / Под ред. А.В. Гладышева. Саратовский университет. 2014, С.190-204.

Баранов А.В. Учебно-методическое пособие для семинарских занятий по курсу «История отдельных регионов мира: История стран Азии и Африки в новейшее время» [Электронный ресурс] / А. В. Баранов. - Саратов : [б. и.], 2014. - 71 с.

Персидские мотивы «арабской весны» // История и историческая память: межвуз. сб. науч. тр. / под ред. А.В. Гладышева. – Саратов: Сарат. гос. ун-т, 2013. – Вып. 7–8. – 144-155.

Баранов А.В. Палестинский фронт исламской революции // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия История. Международные отношения. Саратов, 2012. Т. 12. Вып. 1. С.88-95.