БАРАННИКОВ Александр Иванович

Российский революционер, народник , террорист.

Из дворян. Обучался в Орловской военной гимназии. В 1875 поступил в Павловское военное училище, но курс не окончил. Участник «хождения в народ» в 1876. С апреля 1877 — член «Земли и воли» . В 1877—1878 в рядах черногорской армии принимал участие в боевых действиях на Балканах (смотрите Русско-турецкая война 1877-1878 ) .

В июле 1878 вместе с А. Михайловым участвовал в вооруженной попытке освобождения из-под стражи революционера П. И. Войнаральского. Вместе с С. М. Кравчинским участвовал в покушении на шефа жандармов П. И. Мезенцова (август 1878). В мае 1879 стал членом террористической группы «Свобода или смерть». После раскола «Земли и воли» (1879) вошел в исполком «Народной воли» . Принимал активное участие в подготовке покушений на Александра II в 1879—1881.

Арестован в январе 1881 благодаря предательству И. Окладского. В феврале 1882 на «процессе 20-ти» приговорен к лишению всех прав состояния и бессрочной каторге в рудниках. В феврале 1882 — августе 1883 содержался в Петропавлов­ской крепости . Скончался в заключении от туберкулеза.

Автор статьи: А. А. Вершинин.

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