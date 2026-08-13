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БАРАНИ Зия-уд-дин
Индийский хронист и писатель.
В хронике «Тарих-и Фируз-шахи» («История Фируз-шаха»), важнейшем источнике по истории Делийского султаната, описал основные события истории Индии XII—XIV вв. В трактате «Фатава-и Джахандари» («Повеления владыки мира») изложил свои взгляды на управление государством, настаивая на неуклонном следовании правителей законам шариата и на «уничижении неверных» (индусов).
Призывал сохранять и укреплять привилегии наследственной мусульманской аристократии, не допуская «низкородных» к образованию и занятию государственных должностей.
Автор статьи: Е. Ю. Ванина.
© Российская Историческая Энциклопедия
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