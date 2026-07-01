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БАРАНГАЙ
Крестьянская община в некоторых районах на островах Филиппинского архипелага в доколониальный период.
В общем пользовании членов такой общины были леса и места выпаса скота. Пашня делилась между членами Б., и участки передавались по наследству. К XVI в. внутри Б. происходило имущественное расслоение. После прихода испанцев (смотрите Испанская колониальная империя) Б. была сохранена в качестве низшей административной единицы Филиппин и в прежнем виде перестала существовать.
Автор статьи: И. Н. Селиванов.
© Российская Историческая Энциклопедия
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