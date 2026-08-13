БАРАБАШ ЯКОВ ФЁДОРОВИЧ

Барабаш Яков Федорович (12.05.1838–19.10.1910) – из дворян Полтавской губ. Окончил Александровский Брестский кадетский корпус и Николаевскую академию Генерального штаба (1864). На службе с 03.06.1858. Прапорщик Гвардии (с 30.08.1861). Подпор. (с 17.04.1863). Пор. (с 19.04.1864). Шт.-кап. ГШ (с 03.04.1866). Кап. (с 30.08.1866). Подполк. (с 28.03.1871). Полк. (с 31.03.1874). Ген.-майор (с 06.05.1884). Ген.-лейт. (с 30.08.1894). Ген. от инфантерии (с 29.11.1906). Служба: в Ростовском гренадерском полку (1858–1861), в Л.-гв. Литовском полку (1861–1862). В Николаевской академии Генерального штаба (1862–1864). Член военно-следственной комиссии при Варшавском военном округе (с 1865). Ст. адъютант штаба 10 пд (03.04.1866–13.09.1867), ст. адъютант штаба 7 пд (13.09.1867–06.05.1869), ст. адъютант штаба 3 гв. пехотной дивизии (06.05.1869–30.03.1870), ст. адъютант штаба 10 пехотной дивизии (30.04.1870–20.03.1871), штаб-оф. для особых поручений при командующем войсками Вост.-Сиб. военного округа (20.03.1871–17.07.1874), нач. охранного отряда рус. консульства в Урге (1872), и.д. нач. военно-топографич. отдела штаба Вост.-Сиб. военного округа (1872), нач. Иркутского юнкерского училища (17.07–12.12.1874), нач. штаба войск Приморской обл. (12.12.1874–24.06.1884), председ. пограничной комиссии по размежеванию с Китаем в Южно-Амурском крае (1884), воен. губернатор и командующий войсками Забайкальской обл., Наказный атаман ЗабКВ (24.06.1884–06.02.1888), воен. губернатор Тургайской обл. и командующий войсками, расположенными на ее территории (06.02.1888–04.10.1899). В Тургайской обл. проведена врачебная реформа, улучшены пути сообщения, проложен почтовый тракт от Кустаная до Троицка. В 1891, по инициативе губернатора, вышли в свет «Тургайские областные ведомости». Оренб. губернатор и Наказный атаман Оренбургского казачьего войска (04.10.1899–20.03.1906). Член Сената (с 20.03.1906). Умер в г. Веве (Швейцария) от болезни сердца. Крупный исследователь Амурского края, Забайкалья, Маньчжурии и Монголии. Уч. Сунгарийской экспедиции (03–12.1872), в ходе которой осуществил геодезич. съемку района Амурской обл. между р. Бурея и Хинганским хребтом, собрал важные сведения о воен. устройстве Маньчжурии. Росс. правительственный комиссар по реализации условий рус.-япон. соглашения о передаче Японией о. Сахалин в обмен на Курильские о-ва, посетил Японию (1875), ознакомился с состоянием и реформами япон. армии. Автор одного из первых подробных сообщений о состоянии япон. вооруженных сил перед началом экспансии Японии в Азии. Совершил путешествие в Маньчжурию (07–11.1882) с целью изучения военно-политич. обстановки в приграничной с Россией полосе и изучения пути в Гирин. Уч. морской экспедиции для выбора места стоянки рус. флота на Тихом океане (05–09.1879). Автор ряда военно-географических трудов. Почетный казак ст. Верхнеуральской и пос. Смелого ст. Магнитной 2-го военного отдела Оренбургского казачьего войска (с 1901). Женат на купчихе г. Хабаровска Марии Ивановне Кузнецовой. Дети: Яков (28.07.1880 –1920), Вера (22.11.1878), Мария (07.06.1882), Леонид (08.09.1894). Награды: Св. Стан. 2-й ст. (1872), Св. Вл. 4-й ст. (1873), Св. Анны 2-й ст. и япон. орден Восходящего Солнца 3-й ст. (1878), Св. Вл. 3-й ст. (1880), Св. Стан. 1-й ст. (1887), Св. Анны 1-й ст. (1890), Св. Вл. 2-й ст. (1896), Белого Орла (1899), Св. Ал. Невского (1904), Бухарский орден Золотой звезды, украшенный алмазами (1906), медали: серебр. В память царствования имп. Александра III, В память священного коронования Их Императорских Величеств, бронзовой «За труды по первой всеобщей переписи населения Российской империи» (1897) и знаками: «За введение в действие положения о крестьянах», «За водворение спокойствия в Польском крае» и Красного креста. Сын Яков (28.06.1880–30.04.1920).