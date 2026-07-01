БАРАБАНОВ Николай Дмитриевич

Родился в 1956 г. Окончил Уральский государственный университет (г. Екатеринбург) в 1978 г.

Кандидатская диссертация : "Идейно-политическая борьба в Византии на рубеже XIII–XIV вв. (по данным писем патриарха Афанасия I)" (Горьковский государственный университет, 1982).

Работает доцентом кафедры археологии и зарубежной истории Института истории, международных отношений и социальных технологий Волгоградского государственного универитета, доцентом кафедры богословия Царицынского Православного университета.

Область интересов : История византийской церкви, проблемы народной религиозности.

Сочинения: На данное время 83 научных работы по истории Византии, византийской церкви и по проблемам народной религиозности в Византии

Борьба внутри византийской церкви на рубеже XIII–XIV вв. // Античный и средневековый город. Свердловск, 1981. С.141-156;

Византия и Русь в начале XIV в. (Некоторые аспекты отношений патриархата и митрополии) // Византийские очерки. М., 1991;

"Слово" Феоктиста Студита и распространение исихазма в Константинополе в 30-е годы XIV в. // Византийский временник. 1989. Т.50;

От Гилу до вурколаков. Демонология и приходское православие в Византии // Средневековое Православие от прихода до патриархата. Волгоград. 1998. Вып.2;

Благочестивые заклания. Традиции публичных жертвоприношений в византийском приходском православии // Византийский временник. 2004. Т.63.

Византийская народная демонология в житиии Св. Феодора Сикеота // Античная древность и средние века. Вып.41: к 80-летию доктора исторических наук, профессора М.А. Поляковской. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2013. - с. 239-252.

Истоки иконоборчества и проблема народного почитания икон в Византии / Барабанов Н.Д. // Человек в мире религиозных представлений Материалы XIV международной конференции по истории религии и религиоведению. — Севастополь, 2012.

Барабанов Н.Д. Костры святого Иоанна. Огонь в культовых практиках византийцев. / Барабанов Н.Д. // Мир Византии. Проблемы истории церкви, армии и общества. Армавир, — Волгоград, 2012.

Барабанов Н.Д. Культовый комплекс храма св. Софии в Константинополе в аспекте византийской народной религиозности / Барабанов Н.Д. // Материалы IV международного Византийского семинара: империя и полис. — Севастополь, 2012.

Барабанов Н.Д. Праздник Рождества Иоанна Предтечи в византийской народной традиции / Барабанов Н.Д. // Мир Православия. Волгоград. Вып. 8. — Волгоград, 2012.