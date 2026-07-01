БАНЖУЛ

Столица Гамбии , до 1973 — Баттерст.

Население ок. 35 тыс. чел. Расположен на острове Сент-Мэри, у впадения р. Гамбия в Атлантический океан. С 1816 британцы использовали Б. как торговый форпост, переименовав его в честь Г. Баттерста, секретаря английского колониального офиса.

22 июля 1994 в Б. произошел государ­ственный переворот, в результате которого был свергнут Д. Джавара и к власти пришел Я. Джамме. В память об этом событии была построена 35-метровая арка на центральной площади.

Автор статьи: Л. В. Иванова.

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