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БАНЖУЛ
Столица Гамбии, до 1973 — Баттерст.
Население ок. 35 тыс. чел. Расположен на острове Сент-Мэри, у впадения р. Гамбия в Атлантический океан. С 1816 британцы использовали Б. как торговый форпост, переименовав его в честь Г. Баттерста, секретаря английского колониального офиса.
22 июля 1994 в Б. произошел государственный переворот, в результате которого был свергнут Д. Джавара и к власти пришел Я. Джамме. В память об этом событии была построена 35-метровая арка на центральной площади.
Автор статьи: Л. В. Иванова.
© Российская Историческая Энциклопедия
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