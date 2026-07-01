БАНЗАРОВ Доржи

Первый бурятский ученый-востоковед.

Из семьи казака-бурята. В 1842 окончил с золотой медалью Казанскую гимназию, в 1846 — философский факультет Казанского университета, где изучал восточные языки. Ученик О. М. Ковалевского. Выпускная работа Б. «Черная вера, или Шаман­ство у монголов» стала первым научным трудом о шаманизме.

В 1847—1848 Б. жил в Петербурге, занимаясь в Азиатском музее АН исследованиями истории народов Центральной Азии, их быта, письменности и верований. В 1848 стал членом-корреспондентом Археологического общества. В 1848—1850 Б. работал в канцелярии Казанской губернии , в 1850—1855 служил чиновником особых поручений при генерал-губернаторе Вост. Сибири.

Изучал быт и культуру народов Южн. Сибири, опубликовал труд «Объяснение монгольской надписи на памятнике князя Исунке, племянника Чингисхана» (1851). В 1851 избран членом-корреспондентом Сибирского отдела Русского географического общества . Автор «Всеобщей географии» и «Монгольской грамматики» на монгольском языке. Именем Б. в 1947 был назван Бурятский педагогический институт в Улан-Удэ.

Сочинения:

Собр. соч. 2-е изд. М., 1997.

Автор статьи: В. Л. Телицын.

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