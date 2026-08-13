БАНУ АММАР

Династии эмиров Триполи ( Ливан ) в 1069—1109 и в 1327—1401.

Родоначальником первой был Хасан ибн-Аммар, шиит и фатимидский наместник в Триполи. В 1069 он провозгласил себя независимым от Египта. Во время правления его преемников Хасана Амин ад-Дауля (1069—1072) и Али Джалал аль-Мульках (1072—1099) Триполи был процветающим и культурным городом, однако Ближний Восток и Ливан в частности переживали период Крестовых походов .

В 1101, когда эмиром был Аммар Фахр аль-Мульк (1099—1109), к Триполи подступила армия провансальских крестоносцев под предводительством Раймонда Сен-Жилля. После долгой и тяжелой осады в июне 1109 город пал, представители династии бежали в Дамаск , а Триполи на долгие годы стал столицей христианского Графства Триполитанского. Вторую династию основал в 1327 бербер Тхабит I ибн Аммар, воспользовавшись ослаблением государства Хафсидов в Триполи.

В последующие 74 года правили его сын Мухаммад (1327—1348), внуки и правнуки. Конец полусамостоятельному положению Триполи положило его завоевание в 1401 халифом Абдальазизом аль-Мутаваккилем.

Автор статьи: А. М. Родригес.

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