Бантыш-Каменский, Дмитрий Николаевич

(05.11.1788, Москва — 25.01.1850, Петербург) — россий­ский историк, археограф и государ­ственный деятель, тайный советник (1841). Сын Н. Н. Бантыш-Каменского. С 1800 служил в Московском архиве Коллегии иностранных дел. С 1807 — адъютант князя Ю. В. Долгорукова. В 1808 командирован на Балканы. Свои впечатления от поезд­ки описал в «Путешествии в Молдавию, Валахию и Сербию» (1810). В Отечественную войну 1812 участвовал в эвакуации документов Московского архива в Нижний Новгород. С 1814 служил в Коллегии иностранных дел, выполняя дипломатические поручения во Франции, Австрии и Италии. С 1816 — чиновник по особым поручениям, с 1821 — правитель канцелярии военного губернатора Малороссии князя Н. Г. Репнина в Полтаве. В 1825—1828 — тобольский губернатор, уволен в результате интриг М. М. Сперанского после сенаторской ревизии, оправдан в 1833. В 1836—1838 — виленский губернатор. Член Совета министерства внутренних дел (1839) и Департамента уделов. Автор историко-биографических и литературных трудов. Основные: «История Малой России» (1822), «Словарь достопамятных людей Русской земли» (1836—1847), «Биографии россий­ских генералиссимусов и генерал-фельдмаршалов» (1840—1841). С 1823 был действительным членом Императорского Московского общества истории и древностей России и почетным членом Император­ского общества испытателей природы.