БАНТУСТАНЫ (хоумленды)

Псевдогосударственные образования, «национальные отечества» для коренного населения ЮАР , созданные на базе прежних резерваций.

Часть системы апартхейда (апартеида) в ЮАР. В соответствии с законодательством ЮАР (законы «О властях банту» 1951, «О гражданстве в хоумлендах» 1970 и др.) все африканцы страны вне зависимости от своего фактического местожительства были приписаны к одному из десяти бантустанов (Транскей, Бопутатсвана, Венда, Сискей, Газанкулу, Лебова, Куакуа, Квазулу, Кангване, Квандебеле), объявленных «национальным отечеством» той или иной африканской народности.

Б. (менее 14 % территории ЮАР) были экономически нежизнеспособными из-за отсутствия в них природных ресурсов. Большинство экономически активного населения работало за их пределами.

Министерство по делам банту ЮАР осуществляло полный контроль над «независимыми» или «самоуправляющимися» Б. во главе с назначаемыми вождями. Полиция и национальная гвардия Б. находились под командованием южноафрикан­ских офицеров.

Автор статьи: В. П. Городнов.

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