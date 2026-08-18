БАНТАМА султаны

Династия султанов Бантама ( Индонезия ) в 1526—1813.

Основателем считается Сунан Гунунг Джати, захвативший в 1526 власть в Бантаме, население которого в основном исповедовало местные языческие культы. Сунан Гунунг проводил успешную и в общем безболезненную исламизацию Бантама и Сунды Капаты (будущей Джакарты ), которую он присоединил к султанату в 1527. Тогда же он распространил свою власть на «острова пряностей» Лампунг и Банкахулу.

Однако только в 1568 его сын Хасан ад-Дин провозгласил независимость династии от султаната Демака . Во второй половине XVI в. Бантам достиг расцвета, став крупным торговым и перевалочным центром на великом морском пути из Европы в Индию и Китай. Под его властью находилась вся Зап. Ява и Юж. Суматра.

Во второй половине XVI — первой половине XVII в. производство основного предмета импорта — перца — достигло 1 млн т в год. Импорт контролировали султан и его окружение. Но в торговлю другими товарами было вовлечено множество купцов из разных стран. В Бантаме проживали диаспоры китайцев, иранцев, сиамцев, активно участвовавших в международной торговле.

При султане Абд аль-Кадире в 1603 в бантамском порту была основана фактория Ост-Индской компании Нидерландов , ставшей с 1618 центром голландских владений на о. Ява. Этим было положено начало колониального владычества Голландии в архипелаге.

Автор статьи: А. М. Родригес.

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