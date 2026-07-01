БАННА Хасан

Родоначальник и основатель египетской ассоциации «Братья-мусульмане».

Отец, Ахмад Абд ар-Рахман аль-Банна, был знатоком шафиитского и ханбалитского мазхабов, автором трех работ по фикху и одной — по догматике. С 1915 по 1920 Б. учился в Мухаммадии в полурелигиозной частной школе Ар-Рашад. Одновременно получил традиционное мусульманское образование в начальной школе при мечети . Также учился у известных в округе Мухаммадии преподавателей религиозных дисциплин, к 17 годам наизусть знал Коран . Затем Б. перешел в начальную светскую школу, где система отношений и преподавания значительно отличалась. В итоге он получил как религиозное, так и хорошее светское образование. В Даманхуре Б. три года провел в училище по подготовке школьных учителей.

В 1923 по­ступил в извест­ный государственный учительский колледж Дар аль-Улюм в Каире, после чего работал учителем в государственной школе Исмаилии. Школьным учителем Б. был вплоть до 1946. Во время учебы в Каире аль-Б. принимал участие в студенческих демонстрациях, антибританских выступлениях, энергично поддерживал журнал «Аль-Фатх аль-исламий» и деятельность общества «Мусульманская молодежь».

В 1928 он с друзьями основал в Исмаилии первые ячейки ассоциации «Братья-мусульмане». Б. руководил «Братьями» вплоть до трагической гибели: автомобль, в котором он находился, расстреляли неизвестные.

Автор статьи: С. Ю. Серегичев.

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