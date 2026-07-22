БАНКРОФТ Джордж

Американский историк, политический деятель и дипломат .

Окончил Гарвардский университет (1818), после этого слушал лекции в Геттингенском университете (Германия). В 1822 по возвращении в США короткое время преподавал в Гарварде. Принимал активное участие в политической жизни, стал видным деятелем Демократической партии . В 1845—1846 — морской министр. В 1846—1848 — посланник в Лондоне, в 1868—1874 — в Берлине.

В 1834—1874 опубликован основной труд Б. — десятитомная «История Соединенных Штатов» (последнее издание 1—6 тт. в 1883—1885), охватывавшая период от открытия Америки до окончания Войны за независимость. Б. широко использовал американские, английские и французские архивные документы. Он впервые в американ­ской историографии дал элементарную научную критику источников. Но Б. ограничил свое исследование чисто политическими, дипломатическими и военными проблемами.

Сосредоточив внимание на Войне за независимость в Северной Америке 1775—1783, Б. изобразил отделение американских колоний от Англии в романтическом ореоле — как освобождение выросшего «духа свободы».

Автор статьи: Е. А. Доброва.

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