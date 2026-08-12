БАНКОВИЧ Андра
Один из основателей и вождей сербского социалистического движения.
Столяр по профессии, он работал в Австро-Венгрии, Франции, Швейцарии и России. В 1886 был выслан российскими властями с территории Царства Польского и возвратился в Сербию. Совместно с Митой Ценичем основал «Ремесленное общество» в 1887. Организовал и руководил семидневной забастовкой железнодорожников в г. Ниш в 1889. В 1896 стал делегатом 4-го (Лондонского) конгресса Интернационала 2-го.
Был вдохновителем издания главного печатного органа сербской социал-демократии, газеты «Радничке новине». С 1903 по 1908 (или 1909) находился в эмиграции. Затем вернулся в Сербию, принимал участие в работе социал-демократической партии, был делегатом 1-й Балканской социал-демократической конференции.
Автор статьи: В. Б. Каширин.
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