БАНКИ в России

Государственные или частные финансово-кредитные учреждения, производящие операции с деньгами и другими ценностями.

Первые попытки создания в России кредитных учреждений относятся к XVII в. Так, в 1665 при разработке проекта городского самоуправления Пскова А. Л. Ордин-Нащокин предложил использовать «городскую избу» в качестве кредитного заведения для выдачи ссуд купечеству . В 1699 московским купцам была предоставлена возможность кредитоваться в «земских избах» столицы, однако торгующие круги не воспользовались этим правом. В дальнейшем право производства ссуд получили Берг-коллегия (1717) и Мануфактур-коллегия (1723), которые время от времени выдавали казенные средства владельцам промышленных предприятий.

При преемниках Петра I купечество неоднократно хлопотало об учреждении банков, обсуждался этот вопрос и в правительственных кругах. В 1732 в Комиссии о коммерции рассматривался проект неизвестного лица «о банке казенном», который мог бы выдавать ссуды купечеству под 6 % годовых.

Однако первой относительно удачной попыткой организации банковских операций в России можно считать производство в 1733—1758 ссуд Монетной конторой под залог золота и серебра. Кроме того, выдачей займов дворянам занимались в 1730—1850-х Адмиралтейств-коллегия , Главный комиссариат, Главная канцелярия артиллерии и фортификации, Главный почтамт и Иностранная коллегия. Тем не менее, начало формирования в России банковской системы относится ко второй половине царствования Елизаветы Петровны , когда были основаны Дворянский заемный и Купеческий банки (1754). Дворянский банк располагал конторами в Петербурге и Москве, каждая из которых являлась в действительно­сти самостоятельным учреждением.

Относительно непродолжительное время действовал Медный банк (1758—1763), который производил ссуды медной монетой, требуя от заемщиков возвращения 75 % долга в серебряной монете. В царствование Екатерины II были предприняты дальнейшие шаги по совершенствованию государственного кредита в стране. В 1764 по инициативе Комиссии о коммерции был учрежден Коммерческий банк в Астрахани для кредитования торговли с Персией, Хивой, Бухарой и Турцией. В 1796 правительство решило перейти к выпуску бумажных денег (ассигнаций), основав для этих нужд Ассигнационные банки в Петербурге и Москве. В 1786 эти учреждения были объединены в один банк, который просуществовал до 1843.

Среди банковских заведений, возникших во второй половине XVIII в., наиболее успешными оказались кредитные учреждения при Воспитательных домах Петербурга и Москвы, поименованные ссудными и сохранными казнами (1772). Последняя из них стала в дореформенные годы основным кредитором российского дворянства . Менее активными в деле обеспечения доступного ипотечного кредита были приказы общественного призрения, которые выдавали ссуды с 1775.

К числу долгосрочных кредитных учреждений времен Екатерины II можно отнести Заемный банк, выдававший займы под помещичьи имения и городскую недвижимость. Он был основан в 1786 на базе ликвидированного Дворянского банка. На рубеже XVIII и XIX вв. в России стали возникать и негосударственные кредитные учреждения. В частности, в 1788 в Вологде был основан городской общественный банк. Такие заведения находились в ведении органов городского самоуправления и отличались небольшим объемом основного капитала.

Всего в России к 1914 действовали 319 подобных кредитных учреждений. В начале XIX в. в Одессе стали возникать акционерные кредитные заведения, в частности Греческий банк (1814) и Черноморская торговая компания (1819). Однако в октябре 1819 деятельность этих учреждений была запрещена. Причиной стало желание властей ликвидировать конкурентов только что учрежденной в Одессе конторы Государственного коммерческого банка. Этот банк открыл операции в январе 1818, выдавая кредиты под товары и векселя россий­скому купечеству. Помимо Одессы он имел конторы в Москве, Архангельске, Риге, Астрахани, Киеве, Харькове, Полтаве, временные — в Нижнем Новгороде, Рыбинске и Ирбите.

Таким образом, основу банковской системы России до 1860 составляли казенные кредитные учреждения. Перелом в развитии хозяйства страны и осложнение финансового положения государства в конце 1850-х вынудили правительство пойти на реорганизацию банковской сети России. К 1860 были ликвидированы все казенные банковские заведения, а на базе Государственного коммерческого банка в мае 1860 был основан Госбанк.

В дальнейшем роль государства в производстве кредитных операций была значительно ограничена. Созданный центральный банк страны производил краткосрочные кредитные операции под векселя, товары и ценные бумаги. Потребителями его средств были разнообразные предпринимательские круги, от мелких лавочников до крупных промышленников и торговцев. Банк обладал широкой филиальной сетью, в которую к 1917 входили 11 контор, 133 постоянных и 5 временных отделений. Либерализация экономических отношений в стране позволила частному капиталу активизировать деятельность по созданию банковских заведений.

Во второй половине XIX в. в России сформировалась широкая сеть акционерных банков, обществ взаимного кредита и городских общественных банков. Первым кредитным заведением нового типа стало Санкт-Петербургское городское кредитное общество, возникшее в 1861. С ликвидацией казенных ипотечных банков именно в этой сфере ощущался наибольший дефицит денежных ресурсов. С годами потребности в ипотечном кредите нарастали, вызывая создание новых обществ взаимного кредита.

К январю 1914 в стране оперировало 1117 подобных заведений, из которых 30 располагались в Петербурге. Деятельность этих учреждений строилась на взаимных началах, когда каждый член нес определенную ответственность по обязательствам общества. Такая форма формирования капитала и мера ответственности придавали этим заведениям высокую надежность. Вступая в общество взаимного кредита, новый член вносил свою долю в основной капитал по своему усмотрению, но не ниже установленного уровня. При этом верхний предел размера кредита строго привязывался к объему внесенной доли основного капитала.

Менее бурным оказался рост акционерных банков. Первым акционерным банком России стал Петербургский частный коммерческий банк, созданный в 1864. Учреждения подобного типа создавались на концессионной основе, а уставы коммерческих банков первоначально утверждались императором, затем министром финансов. К 1914 в России действовало 50 акционерных коммерческих банков с 778 отделениями. Из этого числа в Петербурге оперировало 13 банков, в Москве — 6, в Варшаве — 5, в Риге — 3, в Одессе и Лодзи — по 2.

Во второй половине XIX в. продолжило развиваться сберегательное дело. Начало его относится к 1842, когда были открыты первые сберегательные кассы при Воспитательных домах Петербурга и Москвы. Затем их открывали почти при всех приказах общественного призрения. В 1862 была завершена реформа сберегательного дела в России, приведшая к ликвидации всех касс за исключением столичных. Контроль за этими заведениями возлагался на Госбанк. Постепенно число касс стало возрастать, они открывались при отделениях Госбанка, казначействах (1884), почтово-телеграфных конторах (1889), станциях казенных железных дорог (1900), заводах и фабриках, школах и церквях.

В первые послереволюционные годы советское правительство проводило политику ликвидации в стране денежного обращения и банковской системы. Более года, начиная с января 1920, в стране не было ни одного банка.

С началом Новой экономической политики (НЭП) у большевистского правительства возникла необходимость возрождения кредитных учреждений. В октябре 1921 был создан Госбанк РСФСР, впоследствии переименованный в Госбанк СССР (просуществовал до 20 декабря 1991). В 1922 был создан Россий­ский коммерческий банк, преобразованный в 1924 в Банк для внешней торговли (Внешторгбанк СССР). В том же 1922 был основан Торгово-промышленный банк (Промбанк). В течение 1922—1925 в стране была создана обширная сеть банковских заведений различного типа и назначения. Помимо вышеуказанных акционерных учреждений появились Электробанк и Среднеазиатский банк, Всекобанк и Украинбанк на кооперативных началах. Действовали коммунальные, сельскохозяйственные банки, общества сельскохозяйственного кредита, общества взаимного кредита и другие типы учреждений. Всего к октябрю 1925 оперировало 1121 банковское заведение (без учета кредитных кооперативов). В основном банки создавались по отраслевому принципу, хотя и на разных основаниях. Эта банковская система просуществовала до мая 1932, когда окончательно были определены функции Госбанка и кредитных заведений долгосрочного финансирования (Промбанка, Сельхозбанка, Всекобанка и Цекомбанка).

Реформа 1932 объективно лишила Госбанк коммерческих функций, сформировав оригинальный советский тип банковского учреждения. Функциями банка стали плановое кредитование хозяйства, организация денежного обращения и расчетов, кассовое исполнение государ­ственного бюджета и осуществление международных расчетов. Эти черты банковской системы сохранились почти без изменений до июля 1987, когда была проведена ее реорганизация. Благодаря этому возникли новые банковские учреждения (Внеш­экономбанк СССР, Пром­стройбанк СССР, Жилсоцбанк СССР и Сбербанк СССР).

На Госбанк, как главный банк страны, были возложены обязанности по разработке сводного кредитного плана, а также планов распределения ресурсов и кредитных вложений по всем банкам. В марте 1989 банки страны были переведены на полный хозрасчет и самофинансирование.

В дальнейшем в банковское дело СССР и России вносились отдельные изменения, принципиально не изменившие его характер.

Дополнительная литература:

Ананьич Б. В., Арефьева М. И., Беляев С. Г и др. Кредит и банки в России до начала ХХ в.: Санкт-Петербург и Москва. СПб., 2005;

Боровой С. Я. Кредит и банки в России (середина XVII в. —1861 г.). М., 1958;

Гиндин И. Ф. Русские коммерческие банки. М., 1948;

Гиндин И. Ф. Государ­ственный банк и экономическая политика царского правительства (1861—1892). М., 1960;

История Банка России. 1860—2010. В 2 т. М., 2010.

Автор статьи: В. В. Морозан.

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