БАНКИ в России
Государственные или частные финансово-кредитные учреждения, производящие операции с деньгами и другими ценностями.
Первые попытки создания в России кредитных учреждений относятся к XVII в. Так, в 1665 при разработке проекта городского самоуправления Пскова А. Л. Ордин-Нащокин предложил использовать «городскую избу» в качестве кредитного заведения для выдачи ссуд купечеству. В 1699 московским купцам была предоставлена возможность кредитоваться в «земских избах» столицы, однако торгующие круги не воспользовались этим правом. В дальнейшем право производства ссуд получили Берг-коллегия (1717) и Мануфактур-коллегия (1723), которые время от времени выдавали казенные средства владельцам промышленных предприятий.
При преемниках Петра I купечество неоднократно хлопотало об учреждении банков, обсуждался этот вопрос и в правительственных кругах. В 1732 в Комиссии о коммерции рассматривался проект неизвестного лица «о банке казенном», который мог бы выдавать ссуды купечеству под 6 % годовых.
Однако первой относительно удачной попыткой организации банковских операций в России можно считать производство в 1733—1758 ссуд Монетной конторой под залог золота и серебра. Кроме того, выдачей займов дворянам занимались в 1730—1850-х Адмиралтейств-коллегия, Главный комиссариат, Главная канцелярия артиллерии и фортификации, Главный почтамт и Иностранная коллегия. Тем не менее, начало формирования в России банковской системы относится ко второй половине царствования Елизаветы Петровны, когда были основаны Дворянский заемный и Купеческий банки (1754). Дворянский банк располагал конторами в Петербурге и Москве, каждая из которых являлась в действительности самостоятельным учреждением.
Относительно непродолжительное время действовал Медный банк (1758—1763), который производил ссуды медной монетой, требуя от заемщиков возвращения 75 % долга в серебряной монете. В царствование Екатерины II были предприняты дальнейшие шаги по совершенствованию государственного кредита в стране. В 1764 по инициативе Комиссии о коммерции был учрежден Коммерческий банк в Астрахани для кредитования торговли с Персией, Хивой, Бухарой и Турцией. В 1796 правительство решило перейти к выпуску бумажных денег (ассигнаций), основав для этих нужд Ассигнационные банки в Петербурге и Москве. В 1786 эти учреждения были объединены в один банк, который просуществовал до 1843.
Среди банковских заведений, возникших во второй половине XVIII в., наиболее успешными оказались кредитные учреждения при Воспитательных домах Петербурга и Москвы, поименованные ссудными и сохранными казнами (1772). Последняя из них стала в дореформенные годы основным кредитором российского дворянства. Менее активными в деле обеспечения доступного ипотечного кредита были приказы общественного призрения, которые выдавали ссуды с 1775.
К числу долгосрочных кредитных учреждений времен Екатерины II можно отнести Заемный банк, выдававший займы под помещичьи имения и городскую недвижимость. Он был основан в 1786 на базе ликвидированного Дворянского банка. На рубеже XVIII и XIX вв. в России стали возникать и негосударственные кредитные учреждения. В частности, в 1788 в Вологде был основан городской общественный банк. Такие заведения находились в ведении органов городского самоуправления и отличались небольшим объемом основного капитала.
Всего в России к 1914 действовали 319 подобных кредитных учреждений. В начале XIX в. в Одессе стали возникать акционерные кредитные заведения, в частности Греческий банк (1814) и Черноморская торговая компания (1819). Однако в октябре 1819 деятельность этих учреждений была запрещена. Причиной стало желание властей ликвидировать конкурентов только что учрежденной в Одессе конторы Государственного коммерческого банка. Этот банк открыл операции в январе 1818, выдавая кредиты под товары и векселя российскому купечеству. Помимо Одессы он имел конторы в Москве, Архангельске, Риге, Астрахани, Киеве, Харькове, Полтаве, временные — в Нижнем Новгороде, Рыбинске и Ирбите.
Таким образом, основу банковской системы России до 1860 составляли казенные кредитные учреждения. Перелом в развитии хозяйства страны и осложнение финансового положения государства в конце 1850-х вынудили правительство пойти на реорганизацию банковской сети России. К 1860 были ликвидированы все казенные банковские заведения, а на базе Государственного коммерческого банка в мае 1860 был основан Госбанк.
В дальнейшем роль государства в производстве кредитных операций была значительно ограничена. Созданный центральный банк страны производил краткосрочные кредитные операции под векселя, товары и ценные бумаги. Потребителями его средств были разнообразные предпринимательские круги, от мелких лавочников до крупных промышленников и торговцев. Банк обладал широкой филиальной сетью, в которую к 1917 входили 11 контор, 133 постоянных и 5 временных отделений. Либерализация экономических отношений в стране позволила частному капиталу активизировать деятельность по созданию банковских заведений.
Во второй половине XIX в. в России сформировалась широкая сеть акционерных банков, обществ взаимного кредита и городских общественных банков. Первым кредитным заведением нового типа стало Санкт-Петербургское городское кредитное общество, возникшее в 1861. С ликвидацией казенных ипотечных банков именно в этой сфере ощущался наибольший дефицит денежных ресурсов. С годами потребности в ипотечном кредите нарастали, вызывая создание новых обществ взаимного кредита.
К январю 1914 в стране оперировало 1117 подобных заведений, из которых 30 располагались в Петербурге. Деятельность этих учреждений строилась на взаимных началах, когда каждый член нес определенную ответственность по обязательствам общества. Такая форма формирования капитала и мера ответственности придавали этим заведениям высокую надежность. Вступая в общество взаимного кредита, новый член вносил свою долю в основной капитал по своему усмотрению, но не ниже установленного уровня. При этом верхний предел размера кредита строго привязывался к объему внесенной доли основного капитала.
Менее бурным оказался рост акционерных банков. Первым акционерным банком России стал Петербургский частный коммерческий банк, созданный в 1864. Учреждения подобного типа создавались на концессионной основе, а уставы коммерческих банков первоначально утверждались императором, затем министром финансов. К 1914 в России действовало 50 акционерных коммерческих банков с 778 отделениями. Из этого числа в Петербурге оперировало 13 банков, в Москве — 6, в Варшаве — 5, в Риге — 3, в Одессе и Лодзи — по 2.
Во второй половине XIX в. продолжило развиваться сберегательное дело. Начало его относится к 1842, когда были открыты первые сберегательные кассы при Воспитательных домах Петербурга и Москвы. Затем их открывали почти при всех приказах общественного призрения. В 1862 была завершена реформа сберегательного дела в России, приведшая к ликвидации всех касс за исключением столичных. Контроль за этими заведениями возлагался на Госбанк. Постепенно число касс стало возрастать, они открывались при отделениях Госбанка, казначействах (1884), почтово-телеграфных конторах (1889), станциях казенных железных дорог (1900), заводах и фабриках, школах и церквях.
В первые послереволюционные годы советское правительство проводило политику ликвидации в стране денежного обращения и банковской системы. Более года, начиная с января 1920, в стране не было ни одного банка.
С началом Новой экономической политики (НЭП) у большевистского правительства возникла необходимость возрождения кредитных учреждений. В октябре 1921 был создан Госбанк РСФСР, впоследствии переименованный в Госбанк СССР (просуществовал до 20 декабря 1991). В 1922 был создан Российский коммерческий банк, преобразованный в 1924 в Банк для внешней торговли (Внешторгбанк СССР). В том же 1922 был основан Торгово-промышленный банк (Промбанк). В течение 1922—1925 в стране была создана обширная сеть банковских заведений различного типа и назначения. Помимо вышеуказанных акционерных учреждений появились Электробанк и Среднеазиатский банк, Всекобанк и Украинбанк на кооперативных началах. Действовали коммунальные, сельскохозяйственные банки, общества сельскохозяйственного кредита, общества взаимного кредита и другие типы учреждений. Всего к октябрю 1925 оперировало 1121 банковское заведение (без учета кредитных кооперативов). В основном банки создавались по отраслевому принципу, хотя и на разных основаниях. Эта банковская система просуществовала до мая 1932, когда окончательно были определены функции Госбанка и кредитных заведений долгосрочного финансирования (Промбанка, Сельхозбанка, Всекобанка и Цекомбанка).
Реформа 1932 объективно лишила Госбанк коммерческих функций, сформировав оригинальный советский тип банковского учреждения. Функциями банка стали плановое кредитование хозяйства, организация денежного обращения и расчетов, кассовое исполнение государственного бюджета и осуществление международных расчетов. Эти черты банковской системы сохранились почти без изменений до июля 1987, когда была проведена ее реорганизация. Благодаря этому возникли новые банковские учреждения (Внешэкономбанк СССР, Промстройбанк СССР, Жилсоцбанк СССР и Сбербанк СССР).
На Госбанк, как главный банк страны, были возложены обязанности по разработке сводного кредитного плана, а также планов распределения ресурсов и кредитных вложений по всем банкам. В марте 1989 банки страны были переведены на полный хозрасчет и самофинансирование.
В дальнейшем в банковское дело СССР и России вносились отдельные изменения, принципиально не изменившие его характер.
Дополнительная литература:
Ананьич Б. В., Арефьева М. И., Беляев С. Г и др. Кредит и банки в России до начала ХХ в.: Санкт-Петербург и Москва. СПб., 2005;
Боровой С. Я. Кредит и банки в России (середина XVII в. —1861 г.). М., 1958;
Гиндин И. Ф. Русские коммерческие банки. М., 1948;
Гиндин И. Ф. Государственный банк и экономическая политика царского правительства (1861—1892). М., 1960;
История Банка России. 1860—2010. В 2 т. М., 2010.
Автор статьи: В. В. Морозан.
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